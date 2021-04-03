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Giriş Tarihi: 3.4.2021 16:02 Son Güncelleme: 3.4.2021 16:02

Azerbaycanlı klip yönetmeni Türkçe şarkıya ’de klip çekti

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Azerbaycanlı klip yönetmeni Türkçe şarkıya Bakü’de klip çekti

Çalışmaları Türkiye’de de ilgiyle takip edilen Azerbaycanlı yönetmen , yeni bir klip çekti. Alakbarov, sözlerini kendi yazdığı “Kurşun” isimli Türkçe şarkının klip çekimlerini ’de gerçekleştirdi.

Çalışmaları Türkiye'de de ilgiyle takip edilen Azerbaycanlı yönetmen Bakhtiyar Alakbarov, yeni bir klip çekti. Alakbarov, sözlerini kendi yazdığı "Kurşun" isimli Türkçe şarkının klip çekimlerini Bakü'de gerçekleştirdi.

Yönetmenliğin yanı sıra şarkı sözü yazarlığı ve bestecilik de yapan Bakhtiyar Alakbarov, geçtiğimiz aylarda bir klip çekimi için Türkiye'ye gelmiş, İstanbul'da set kurmuştu. Alakbarov geçtiğimiz günlerde yine bir klip için kamera arkasına geçti. Ünlü yönetmen bu kez sözleri kendisine ait olan, Zemine Rehimova'nın seslendirdiği "Kurşun" adlı Türkçe şarkı için çekim yaptı.

ANTİKACIDAN KENDİ SEÇTİ

Müziği Vügar Gasımov'a ait "Kurşun"un klip mekanı olarak Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de karar kılındı. Bakhtiyar Alakbarov, tarihi bir mekanda özel izinle çekim yaptı. Alakbarov, dekor için kullandığı eşyaları bir antikacıdan özenle seçtiğini ve tüm parçaların 50 yaşından büyük olduğunu söyledi.

YILDIZLARLA ÇALIŞIYOR

Birbirinden iddialı klip çalışmalarına imza atan Bakhtiyar Alakbarov, yakında Azerbaycan'ın ünlü kadın yıldızlarından biri için çekim yapacağını açıkladı. Hazırlıklara şimdiden başladığını belirten yönetmen, söz konusu projenin kendisini çok heyecanlandırdığını söyledi.

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Azerbaycanlı klip yönetmeni Türkçe şarkıya Bakü’de klip çekti
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