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Giriş Tarihi: 3.4.2021

Gençlerin ufkunu açan festival için geri sayım

Gençlerin ufkunu açan festival için geri sayım
SABAH ve GÜNAYDIN Ana Medya Sponsorluğunda, Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin ev sahipliğini yaptığı, belgesel ve kurmaca kategorilerinde filmlerin yarışacağı; Altın Baklava Film Akademisi VI. Uluslararası Öğrenci Film Festivali için geri sayım başladı.
Tanınmış ve birbirinden değerli jüri üyelerinin, öğrenciler tarafından hazırlanan en başarılı kısa filmleri değerlendireceği Altın Baklava Film Akademisi VI. Uluslararası Öğrenci Film Festivali, öğrencileri, sinemaseverleri, yönetmenleri ve oyuncuları 6-8 Nisan tarihinde Gaziantep'te buluşturacak.
Timur Savcı başkanlığındaki jüride Kerem Alışık, Perihan Savaş, Murat Ünalmış, Fadik Sevin Atasoy, Gülay Afşar ve Andreas Treske yer alıyor.
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Gençlerin ufkunu açan festival için geri sayım
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