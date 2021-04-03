Haberler Günaydın Haberleri İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses saldırıya uğramıştı! Dükkanda yaşanan panik anları kamerada
Giriş Tarihi: 3.4.2021 10:12 Son Güncelleme: 3.4.2021 10:30

'in kızı Tatlıses saldırıya uğramıştı! Dükkanda yaşanan panik anları kamerada

İHA
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses saldırıya uğramıştı! Dükkanda yaşanan panik anları kamerada

Usta sanatçı 'in kızı Tatlıses'in sahibi olduğu Nişantaşı'ndaki güzellik merkezine geçtiğimiz günlerde korkurtan bir saldırı gerçekleşmişti. Bir çalışanın yaralandığı saldırı anın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, içeride bulunan kişilerin panik anları görülüyor. Ayrıca çalışanın kafasına vurulan parfüm şişesinin de kırılmış olduğu görüldü.

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'ndaki tırnak ve güzellik bakım merkezine gelen yabancı uyruklu dört kişilik grup güzellik merkezinde bakım yaptırmıştı. Bu sırada Çıtak ve grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkmıştı.

Güzellik merkezinden ayrılan grup, bir süre sonra geri gelerek içeride bulunanlara saldırmış ve bir çalışanı başından aldığı darbeyle yaralanmıştı.

Bugünde, saldırı anında içeride yaşanan panik anlarının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, içeride bulunan kişilerin bağırarak, kalkıp koşması görülüyor.

Ayrıca çalışanın kafasına vurulan parfüm şişesinin de kırılmış olduğu görüldü.

"ADALET YERİNİ BULACAKTIR"

Öte yandan yaşananlardan sonra İbrahim Tatlıses de üzüntüsünü dile getirdi. Ünlü türkücü, "Kızımın ve çalışanlarının başına gelenlerden dolayı üzgünüm. Bugün benim kızıma yarın bir başkasına. Adalet yerini bulacaktır. Buna inanıyorum." dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses saldırıya uğramıştı! Dükkanda yaşanan panik anları kamerada
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA