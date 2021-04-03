İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses saldırıya uğramıştı! Dükkanda yaşanan panik anları kamerada

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'ndaki tırnak ve güzellik bakım merkezine gelen yabancı uyruklu dört kişilik grup güzellik merkezinde bakım yaptırmıştı. Bu sırada Çıtak ve grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkmıştı.