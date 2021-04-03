Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar'ın eşi Gürhan Altundaşar aşka geldi! Merve Dizdar verdiği tepkiyle sosyal medyayı salladı

Masumlar Apartmanı'nda Gülben karakteri ile seyirci karşısına çıkan Merve Dizdar, son dönemin popüler oyuncularından. Başarılı performansı, doğallığı, güzelliği ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren ünlü oyuncu son paylaşımıyla yine dikkatleri üzerine çekti.
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 oyuncularından Gürhan Altundaşar ile evli olan Merve Dizdar'a eşi ilan-ı aşkta bulundu.
Bunun üzerine, gerçek hayatta da esprili kişilikleriyle hayranlarını gülümseten ünlü çiftten Merve Dizdar'ın Instagram story'sinden paylaştığı video büyük ilgi gördü.
Merve Dizdar'ın hayranlarına sunduğu videoda Gürhan Altundaşar eşine sevgisini dile getirmesine karşılık verdiği tepki dikkat çekti. Güzel oyuncu "Instagram'ında aşkından bahsetmişsin, bana olan aşkından, hiç gerek yok bebeğim, ben hep yanındayım... Şaşırtıcı değil mi?" sözleriyle yaptığı paylaşım büyük beğeni topladı.
Ayrıca, Merve Dizdar ve Gürhan Altundaş'ın bu sevimli hallerini gören bazı sosyal medya kullanıcıları ünlü çifte "En doğal çift" yakıştırmasında bulundu.