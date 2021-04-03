Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar'ın eşi Gürhan Altundaşar aşka geldi! Merve Dizdar verdiği tepkiyle sosyal medyayı salladı

Merve Dizdar'ın hayranlarına sunduğu videoda Gürhan Altundaşar eşine sevgisini dile getirmesine karşılık verdiği tepki dikkat çekti. Güzel oyuncu "Instagram'ında aşkından bahsetmişsin, bana olan aşkından, hiç gerek yok bebeğim, ben hep yanındayım... Şaşırtıcı değil mi?" sözleriyle yaptığı paylaşım büyük beğeni topladı.