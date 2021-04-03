Oyuncu Özge Özpirinçci'nin doğum günü kutlaması olaylı bitti! Partiyi polis bastı Burak Yamantürk küfür yağdırdı!

Özge Özpirinçci, 35'inci doğum gününü önceki gün Bebeköy'deki bir mekanda kutladı. Oyuncunun doğum günü partisine sevgilisi Burak Yamantürk, Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizer Tatlıtuğ, Uraz Kaygılaroğlu, Berrak Tüzünataç ve Murat Dalkılıç gibi ünlü isimler katıldı.