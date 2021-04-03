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Giriş Tarihi: 3.4.2021 09:20 Son Güncelleme: 3.4.2021 09:28

Oyuncu Özge Özpirinçci'nin kutlaması olaylı bitti! Partiyi polis bastı küfür yağdırdı!

Oyuncu Özge Özpirinçci'nin doğum günü kutlaması olaylı bitti! Partiyi polis bastı Burak Yamantürk küfür yağdırdı!

Başarılı oyunculuğuyla adından sık sık söz ettiren, kendisi gibi oyuncu olan ile uzun süredir gözlerden uzak aşk yaşayan Özge Özpirinçci, önceki gün 35 yaşına bastı. Doğum gününü Yeniköy'deki villasında kutlayan Özpririnçci'nin kutlaması ise olaylı bitti. Eğlenceye , , , ve gibi isimlerin katıldığı geceyi polis bastı. Bu sırada görüntü alınmasına kızan Burak Yamantürk, gazetecilere küfür etti.

Özge Özpirinçci, 35'inci doğum gününü önceki gün Bebeköy'deki bir mekanda kutladı. Oyuncunun doğum günü partisine sevgilisi Burak Yamantürk, Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizer Tatlıtuğ, Uraz Kaygılaroğlu, Berrak Tüzünataç ve Murat Dalkılıç gibi ünlü isimler katıldı.

PARTİYİ POLİS BASTI!

Keyifli geçen kutlama sonrası ekip Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk'ün Yeniköy'deki 3 katlı müstakil evine geçti. Oyuncular lüks villanın bahçesinde müzik çalarak eğlendi. Özpirinçci'nin komşuları yüksek sesten şikayetçi olup polisi aradı.

Olay yerine gelip eve girmek isteyen polis ekiplerini oyuncu Burak Yamantürk, "Eve izin belgeniz olmadan giremezsiniz" diyerek geri çevirdi.

BASIN MENSUPLARINA BAĞIRDI, KÜFÜR ETTİ

O esnada basın mensuplarının görüntü aldığını gören Yamantürk, bağırarak küfür etti. Asayiş ekipleri yaptıkları incelemenin ardından Covid-19 kurallarına uygun hareket edildiği sonucuna vararak gruba ceza yazmadan oradan ayrıldı.

Doğum günü partisinden Uraz Kaygılaroğlu, sevgilisi Berrak Tüzünataç ile birlikte ayrıldı.

Özge Özpirinçci ile Berrak Tüzünataç kutlamada verdikleri pozu sosyal medyada da paylaştı.

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Oyuncu Özge Özpirinçci'nin doğum günü kutlaması olaylı bitti! Partiyi polis bastı Burak Yamantürk küfür yağdırdı!
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