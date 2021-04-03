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Giriş Tarihi: 3.4.2021 08:04 Son Güncelleme: 3.4.2021 08:05

kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında? Ozan Tufan'ın eşi Rojin Haspolat'ın memleketi neresi?

Rojin Haspolat kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında? Ozan Tufan'ın eşi Rojin Haspolat'ın memleketi neresi?

kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında sorularının yanıtı merak konusu oldu. 14 Eylül 1996 tarihinde doğan Rojin Haspolat, A Milli Takım'ın ve Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Ozan Tufan ile dünyaevine girdi. Sosyal medyada da oldukça konuşulan bu haberin ardından Rojin Haspolat'ın hayatı, yaşı ve memleketi araştırılmaya başlandı. Sanat dergilerinde editörlük yapan Rojin Haspolat, Bilkent Üniversitesi ile Bilgi Üniversitesi'nden mezun oldu. İşte, Ozan Tufan'la evlenen Rojin Haspolat'ın hayatı hakkında merak edilenler

Rojin Haspolat kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında sorularının yanıtı Ozan Tufan'la gerçekleştirdiği evlilik sonrası merak edilmeye başlandı. Bir süredir nişanlı olan çift, Çırağan Sarayı'nda düzenlenen düğünle dünyaevine girdi. Sosyal medyada da oldukça konuşulan bu olayın ardından Rojin Haspolat nereli, kimdir ve kaç yaşında konusu merak konusu oldu. İşte, Rojin Haspolat'ın hayatı, yaşı ve memleketi hakkında bilgiler...

ROJİN HASPOLAT KİMDİR VE ASLEN NERELİ?

14 Eylül 1996 doğumlu olan Rojin Haspolat Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi'nden mezun oldu, daha sonra Bilgi Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü'nü bitirdi. Ozan Tufan'la 2 yıldır birliktelik yaşayan Haspolat, bazı sanat dergilerinde editörlük ve sanat festivali organizasyonu yapıyor.

Yaklaşık 2 senedir birliktelik yaşadıktan sonra, 28 Eylül 2020'de nişanlanan Ozan Tufan ve Rojin Haspolat çiftinin nişan kurdelesini Fenerbahçe Başkanı Ali Koç kesti. Törende sportif direktör Emre Belözoğlu da yer aldı.

Ozan Tufan, menajeri Mirsad Türkcan ile Rojin Haspolat'ın önerisiyle evini Acarkent'ten Zekeriyaköy'e taşımıştı.

Ozan Tufan ile Rojin Haspolat, 31 Mart Çarşamba günü Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilecek törenle dünya evine girdi. Çiftin nikâh şahitliğini Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Emre Belözoğlu yaptı.

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Rojin Haspolat kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında? Ozan Tufan'ın eşi Rojin Haspolat'ın memleketi neresi?
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