Ünlü sunucu Saba Tümer ‘dünyada bir ilk’ diyerek duyurdu!

ANLAŞMA SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU

Global Agency'nin CEO'su İzzet Pinto ile ünlü sunucu Saba Tümer'in Twitter üzerinden konuşması da hayranlarının dikkatini çekti. Pinto Tümer'e " Şu an Türkiye'nin en çok ihtiyacı senin kahkahan. Bu yüzden bunu dijital bir sanat eseri olarak değerlendirebilirim. 80 bin TL teklif ediyorm." dedi. Ancak ikili 90 bin TL'de anlaştı.