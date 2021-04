Büşra Develi, kariyerinin altıncı yılında hayal edilmesi zor bir tırmanış gerçekleştirdi. Ünlü oyuncu, özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalar yaptı.Beni takip eden insanlara karşı bir sorumluluğum olduğunu düşünüyorum. Doğal olarak, her şeyi kendime yakışır şekilde yapmak istiyorum. Hayatın tüm bu zorluğu içinde kendini ortaya atmak isteyen insanları da çok iyi anlıyorum. Kapitalizm o kadar vahşi hale geldi ki, insanlar bir şekilde oldukları yerden çıkmak için ne gerekiyorsa yapıyorlar. Ama bu senin hayatını, kendini nasıl tanımladığınla ilgili bence. Yaptığı her şey doğru oluyor insanın, kendini tanıyıp, ona göre hareket ettiği zaman. Artık dünya yeterince kutuplaşmış gibi geliyor bana.Yoruldum insanların seçimlerini yargılamaktan; o iyi, bu kötü demekten. O yüzden herkes kendini tanısın, ona yakıştığını düşündüğü şeyleri yapsın, öyle mutlu oluyorsa da öyle mutlu olsun.Ben küçük bir yerden geldim. Cesur olanları hayatın ödüllendirdiğini düşünüyorum. Konservatuar sınavına girdiğimde hayatımda bir tane oyun izlemiştim, benimki cahil cesaretiydi. Oraya gittiğimde üç, dört senedir hazırlanan insanları gördüm. Bir sürü oyunda oynamış, okumuş, sınavlar vermişler. Ben cahil davrandım ama cesur da davrandım...Ben bütün riskleri değerlendirerek kabul ettim. Şöyle düşündüm; kötü olursa kötü olacak ama iyi olursa da çok iyi olacak. Benim için bu alınabilecek bir riskti. İnanmak istedik aslında. Bu türün ilki olmak cesaret gerektiren bir şey.SOSYAL medyayı çok nadir kullanıyorum. Orada ya kendini apaçık, çırılçıplak ortaya koyman, bir başarı yakalamak için ya da bir persona yaratıp, bunun üzerinden bir hayat aktarman gerekiyor. İkisi de bende yok. Ben sadece kendim olmayı biliyorum, bunu da yakın çevremle paylaşıyorum. Bir illüzyonun içindeyiz orada ve her illüzyonun bir sonu var. Gerçek olmayan hiçbir şey uzun süre kalmaz.