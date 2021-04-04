Set dekorlarından yapımcılığa

Türk Sineması'nın efsane ismi Hülya Koçyiğit, 'Film Gibi Hayatlar' programında önceki gün ünlü yapımcı Timur Savcı'yı ağırladı. Çocukluğu Adana'da geçen Savcı, üniversite için İstanbul'a gittiği sene babasını kaybettiğini söyledi. "Geçimimi sağlamak ve aileme destek olmak zorundaydım. O yüzden her fırsata, her işe koşuyordum" diyen Savcı, mimar olan kuzeniyle birlikte bir reklam setine dekor yapmaya gitmesiyle ilk set deneyimini yaşadığını anlattı. "Sette bir şeye yardım ettim ve yapımcı bana boş zamanlarımda çalışmayı teklif etti" diyen Savcı, borç alarak şirket kurdum, gençler hiç vazgeçmesinler. Onlar gibi binlerce insan olduğunu bilsinler istiyorum" dedi.