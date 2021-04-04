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Giriş Tarihi: 4.4.2021

Siber tuzak şoku

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Siber tuzak şoku

Oyuncu ’in sosyal medya hesabını hackleyerek şantaj yapan kişilerin FETÖ’nün en büyük finans merkezi ’te siber güvenlik uzmanı olarak çalışan O.D. ve iki arkadaşı olduğu ortaya çıktı. Üç hacker’ın 19 yıl 3 aya kadar hapsi isteniyor

BİLGİ VE FOTOĞRAFLARI ELE GEÇİRDİLER
İmuçin Esen, telefonuna gelen mesajdaki linke tıkladı. İstenen mail şifresini de girince saniyeler içinde ünlü oyuncunun Twitter ve Instagram hesapları, korsanlar tarafından ele geçirildi. Siber saldırganlar, oyuncunun hesaplarında bulunan özel bilgi, fotoğraf, video ve benzer içerikleri çalarak şantaj yaptı. Esen, soluğu İstanbul Anadolu Adliyesi'nde alarak suç duyurusunda bulundu.

GİZLİLİĞİ İHLAL ETTİLER
Yürütülen soruşturmada hackerların Kaynak Holding'te çalışan O.D., M.N. ve M.V.A. oldukları saptandı. Bu arada hackerların aynı yöntemle Roksan Kunter, Selma Ela Topçuoğlu ve Zeynep Öztürk gibi isimleri de dolandırdığı saptandı. Üç şüpheli hakkında 'Bilişim sisteminin işleyişini engelleme veya bozma' ve 'Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek' suçlarından 19 yıl 3 aya kadar hapis ceza istemiyle dava açıldı.
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Siber tuzak şoku
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