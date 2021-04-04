Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 4 Nisan 2021 Pazar! Bugün burcunuz neler söylüyor?

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 4 Nisan 2021 Pazar günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 4 Nisan 2021 Pazar burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "MERKÜR KOÇ BURCUNDA" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.
Astrogündem: Merkür'ün Koç burcundaki 15 günlük seyri başlıyor. 5G teknolojisi ile harmanlanan yeni dünyanın gerçeklerine tanıklık edeceğiz. Yapım şirketlerini ve dijital yayın platformları arasındaki akıl savaşları başlıyor.
Koç: Ay, Oğlak burcunda hareket ediyor. Yakın çevren ile daha çok vakit geçirmek istediğin bir gün olabilir. Kendini iletişime ve empatiye açık hissediyorsun.
Boğa: Ay, Oğlak burcunda hareket ediyor. Maddi harcamalarını yaşam alanının güzelleştirmeye yönelik harcıyorsun.
İkizler: Ay, Oğlak burcunda hareket ediyor. Ailevi sorunlarından sıyrıldığın bir gün sana parıl parıl parlıyor. Düşüncelerinin rahatlaması karamsar ruh halinden çıkmana olanak sağlayabilir.
Yengeç: Ay, Oğlak burcunda hareket ediyor. Sosyal aktivitelere davet edilebilirsin. İlişkisi olmayan bir Yengeç burcuysan yeni tanıştığın bir kişi ile samimiyetini ilerletmek isteyebilirsin.
Aslan: Ay, Oğlak burcunda hareket ediyor. Geçmişte yaşadığın ilişkinin bazı bilinmeyenlerine bugün vakıf olabilirsin. Yakın arkadaşların ile bu konunun kritiğini yapmak için bir araya geliyorsun.
Başak: Ay, Oğlak burcunda hareket ediyor. Kaybettiğin eşyaların hiç beklemediğin bir yerden çıkabilir. Yakın çevren tarafından belirlediğin kırmızı çizgilerinin ihlal edilmesini istemiyorsun.
Terazi: Ay, Oğlak burcunda hareket ediyor. Şüphelerini kontrol altından tutmakta zorlanıyorsun. Bugün daha çok güvendiğin insanlar ile bir araya gelmeyi tercih edebilirsin.
Akrep: Ay, Oğlak burcunda hareket ediyor. Çevrendeki insanlara karşı yapmacık davranmıyorsun. Bu durum sevilen bir kişilik olmanı sağlıyor.
Yay: Ay, Oğlak burcunda hareket ediyor. Kendine vakit ayırmak istiyorsun. Sporunu diyetini aksatmak istemiyorsun.
Oğlak: Ay, bugün burcunda hareket edecek. Sabah sporunu aksatmıyorsun. Maddi açıdan elinin güçlü olması yeni harcamalar yapmana neden olabilir.
Kova: Ay, Oğlak burcunda hareket ediyor. Günlerdir başından atamadığın dertlerin nedenini öğrenmek için hazır mısın? Özgürlüğüne olan düşkünlüğün ön plana çıkarken insanlara bunu kanıtlamak isteyebilirsin.
Balık: Ay, Oğlak burcunda hareket ediyor. Kararlarına dışarıdan müdahil olunduğunu düşünüyorsan insanlar ile mesafeni iyi ayarlamak isteyebilirsin.
MERKÜR KOÇ BURCUNDA
İletişim gezegeni Merkür, ateşin en kararlı burçlarından birisi olan Koç burcuna geçiyor. Türkiye saati ile saat 05:48'de Koç burcunda konumlanacak olan Merkür sınırlarımızı zorlamak konusunda bizi bambaşka bir ruh haline sokmaya geliyor.
Zorlansak Da Yola Devam
Tıkandığımız noktalardan bile rahatlıkla çıkmamız konusunda bize cesaret verecek olan Merkür en zor zamanların bile bir çıkışı olacağını, hatta her gecenin de bir sabahı olduğunu bizlere gösterecek. Sosyal yaşantımızda ya da kariyer hayatımızda zorluk çektiğimiz bütün konularda kaderi zorlamak isteyeceğiz. Koç burcunun etkisiyle kabullenmek duygusunu arka plana iteceğiz.
Asıl Konuları Mı Konuşsak?
Odak noktalarımız demişken Merkür'ün Koç burcuna olan geçişi dağınık alanları toparlamak konusunda bize güç verecek. Bununla da kalmayacak yalnızca. Uzun zamandır konuşmamız gereken ancak bir türlü konuşamadığımız konulara dem vuracak. Öyle ki dağınıklıktan hoşlanmayan yanımız Koç burcunun da etkisiyle farklı bir seviyeye çıkacak. Lafı dolandıran insanların başına bela olduğumuz günler başladı. Duymak istediklerimizi gerçek anlamda duymak isteyeceğiz.
Eğer Merkür Koç Burcundayken Doğduysanız;
5G Teknolojisine Merhaba!
Dünya yavaş yavaş 5G teknolojisine geçmeye hazırlanırken, haberleşmenin simgesi olan Merkür ile beraber 5G'ye hızlı bir şekilde adapte olacağız. Özellikle de Z kuşağının bu konuda aldığı sorumluluklar da gündeme gelebilir. Bu süreçte birçok insanın 5G teknolojisi ile Covid-19 arasında çeşitli bağlar kurduğuna da tanıklık edebiliriz.
Merkür Koç Burcundayken Kişisel Hayatlarımızda Dikkat Etmemiz Gerekenler