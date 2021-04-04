Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 4 Nisan 2021 Pazar! Bugün burcunuz neler söylüyor?

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 4 Nisan 2021 Pazar günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 4 Nisan 2021 Pazar burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "MERKÜR KOÇ BURCUNDA" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI – 4 NİSAN 2021 PAZAR

Astrogündem: Merkür'ün Koç burcundaki 15 günlük seyri başlıyor. 5G teknolojisi ile harmanlanan yeni dünyanın gerçeklerine tanıklık edeceğiz. Yapım şirketlerini ve dijital yayın platformları arasındaki akıl savaşları başlıyor.

Koç: Ay, Oğlak burcunda hareket ediyor. Yakın çevren ile daha çok vakit geçirmek istediğin bir gün olabilir. Kendini iletişime ve empatiye açık hissediyorsun.

Boğa: Ay, Oğlak burcunda hareket ediyor. Maddi harcamalarını yaşam alanının güzelleştirmeye yönelik harcıyorsun.

İkizler: Ay, Oğlak burcunda hareket ediyor. Ailevi sorunlarından sıyrıldığın bir gün sana parıl parıl parlıyor. Düşüncelerinin rahatlaması karamsar ruh halinden çıkmana olanak sağlayabilir.