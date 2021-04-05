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Giriş Tarihi: 5.4.2021 07:33 Son Güncelleme: 5.4.2021 07:56

ile eski görümcesi mahkemede hesaplaşacak! “ midir nedir, ne haltsa, ” sözlerine 2.5 yıla kadar ...

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Ece Erken ile eski görümcesi mahkemede hesaplaşacak! “Lezbiyen midir nedir, ne haltsa, geri zekalı” sözlerine 2.5 yıla kadar hapis...

, oğlu Eymen'in babası ile bir yıl evli kaldıktan sonra 21 Ekim 2015 günü boşanmıştı. Kötü biten evlilik sonrası Ece Erken görümcesi ile de mahkemelik oldu. Ece Erken, kavgalı olduğu eski görümcesi hakkında yaptığı “ midir nedir, ne haltsa, ” şeklindeki paylaşım nedeniyle yargılanacak. Ece Erken’in 2.5 yıla kadar hapsi isteniyor...

Ece Erken, oğlu Eymen'in babası Serkan Uçar ile bir yıl evli kaldıktan sonra 21 Ekim 2015 günü boşanmıştı. Kötü biten evlilik sonrası Ece Erken görümcesi ile de mahkemelik oldu.

UÇAR BAŞLATTI

Boşanma sonrası Erken'in avukatına bir mesaj gönderen görümce Güldeniz Uçar, "Eğer Ece benim hakkımda kötü bir şey söylerse kredi kartımdan yaptığı hırsızlık, belgeleriyle her yerde çıkar" dedi.

Erken, söz konusu mesaj sonrası savcılığa başvurdu. Erken'in ihbarı sonrası Uçar'a iki yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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UZLAŞMADILAR
Dava devam ederken bu kez ünlü sunucu sosyal medyada eski görümcesini hedef alan şu paylaşımı yaptı: "Lezbiyen midir nedir ne haltsa, geri zekalı!" Bu kez Güldeniz Uçar, savcılığa başvurdu. İfadesi alınan Erken "Sinirle tepkimi dile getirdim" dedi.

İkiliye uzlaşma teklif edildi ama taraflar kabul etmedi. Bunun üzerine savcılık, Uçar'ı tehdit eden Erken hakkında 2,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !
QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !
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Ece Erken ile eski görümcesi mahkemede hesaplaşacak! “Lezbiyen midir nedir, ne haltsa, geri zekalı” sözlerine 2.5 yıla kadar hapis...
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