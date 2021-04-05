Emre Aşık ve Yağmur Aşık'ın boşanma davasında flaş gelişme!

Ünlü futbolcu Emre Aşık, üç çocuğunun annesi Yağmur Aşık'a kendisini dolandırdığını, para sakladığını ve başka erkeklerle gezdiğini iddia ederek 2019 yılında çekişmeli boşanma davası açmıştı. Yağmur Aşık'ın çalıştığı oteli bastığını ileri süren Emre Aşık, "Emre'nin 'e'si kalmayacak. Türkiye'de seni bitireceğim' diyerek kendisini tehdit eden Yağmur Aşık'ı savcılığa ihbar etmişti.
Emre Aşık ile Yağmur Aşık'ın boşanma davasında tanıklar dinlendi | Video
Bununla birlikte Yağmur Aşık ile cezaevi firarisi olan eski sevgilisi Erdi Sungur, Emre Aşık'ı öldürmek için cinayet planı yaptıkları iddiasıyla Düzce Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılaması devam ediyor.
ÇOCUKLAR HACİZ KARARIYLA ALINDI
Mahkeme, önce çocukların geçici velayetini Yağmur Aşık'a vermiş ve aylık 10 bin lira nafaka ödenmesini hükmetmişti. Emre Aşık, daha sonra eşinin çocuklarına şiddet uyguladığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Yağmur Aşık hakkında 'basit yaralama ve kötü muamele' suçundan 2.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmasının ardından Aile Mahkemesi, üç çocuğun geçici velayetini baba Emre Aşık'a verdi. Emre Aşık da çocuklarını haciz kararıyla Yağmur Aşık'tan almıştı.
'NAFAKA ÖDEMEK İSTEMİYORUM'
Geçtiğimiz celse Yağmur Aşık adliyeye sevgilisi Beycan Şenürek ile birlikte gelmişti. Duruşmada söz alan Emre Aşık, eşinin televizyon programlarına katılarak başka bir erkekle birlikte olduğunu açıkladığını ve artık ona nafaka vermek istemediğini söylemişti. "Evlenmek istediğini, dört çocuk daha doğuracağını söylemektedir. Hatta kendisine alınan tektaşı da göstermektedir. Bu yaşananlar beni maddi ve manevi olarak sıkıntıya sokmaktadır. Kendisi bir an önce bu davanın bitmesini ve evlenmek istediğini belirtmiştir. Şimdi ise davayı uzatmaya çalışmaktadır. 'Ne koparabilirsem kârdır' anlayışındadır. Artık nafaka ödemek istemiyorum '' demişti.
DAVA GÖRÜLMEYE DEVAM EDİYOR
Sık sık gündeme gelen Emre Aşık ile Yağmur Aşık'ın çekişmeli boşanma davası bugün Aile Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya davacı-karşı davalı Emre Aşık vekilleri ile birlikte katılım sağlarken Yağmur Aşık, katılım sağlamadı. Çekişmeli ve gizli devam eden davada basın içeriye alınmadı.
VELAYET TALEBİ REDDEDİLDİ
Duruşmada Emre Aşık tarafından getirilen iki yeni tanık dinlendi. Yağmur Aşık'ın vekili tarafından çocukların velayetinin anneye verilmesi için tekrardan talepte bulunuldu. Mahkeme, velayet talebini reddetti. Davanın bir an önce sonuçlanmasını bekleyen Emre Aşık, karşı tarafın süreci uzatmak için ellerinden geleni yaptıklarını ileri sürdü. Kararın çıkmadığı davada duruşma ileri bir tarihe ertelendi.