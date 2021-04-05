Emre Aşık ve Yağmur Aşık'ın boşanma davasında flaş gelişme!

'NAFAKA ÖDEMEK İSTEMİYORUM'

Geçtiğimiz celse Yağmur Aşık adliyeye sevgilisi Beycan Şenürek ile birlikte gelmişti. Duruşmada söz alan Emre Aşık, eşinin televizyon programlarına katılarak başka bir erkekle birlikte olduğunu açıkladığını ve artık ona nafaka vermek istemediğini söylemişti. "Evlenmek istediğini, dört çocuk daha doğuracağını söylemektedir. Hatta kendisine alınan tektaşı da göstermektedir. Bu yaşananlar beni maddi ve manevi olarak sıkıntıya sokmaktadır. Kendisi bir an önce bu davanın bitmesini ve evlenmek istediğini belirtmiştir. Şimdi ise davayı uzatmaya çalışmaktadır. 'Ne koparabilirsem kârdır' anlayışındadır. Artık nafaka ödemek istemiyorum '' demişti.