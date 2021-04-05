Ertegün kardeşler’ın ırkçılıkla mücadelesi belgesel oldu

ABD'de 1930'lu ve 1940'lı yıllarda caz müziğine ev sahipliği yaparak ırkçılıkla mücadele eden Ahmet Ertegün ile Nesuhi Ertegün'ün öykülerini anlatan 'Kapıyı Açık Bırak' (Leave The Door Open) belgeselinin dünya prömiyeri Washington'da yapıldı. Ümran Safter'in yönettiği uzun metraj belgeselin ilk gösterimi, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği Rezidansı'nda yapıldı. Büyükelçi Hasan Murat Mercan, yaptığı konuşmada; o dönem Türkiye'nin Washington Büyükelçisi olan Münir Ertegün ile oğulları Ahmet ve Nesuhi'nin yaptıklarının hâlâ takdirle hatırlandığını belirtti.