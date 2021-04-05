Eski görümceyle geri zekalı kavgası

Ece Erken, Serkan Uçar ile bir yıl evli kaldıktan sonra 21 Ekim 2015 günü boşanmıştı. Boşanma sonrası Erken'in avukatına bir mesaj gönderen görümce Güldeniz Uçar, "Eğer Ece benim hakkımda kötü bir şey söylerse kredi kartımdan yaptığı hırsızlık, belgeleriyle her yerde çıkar" dedi. Erken, söz konusu mesaj sonrası savcılığa başvurdu. Erken'in ihbarı sonrası Uçar'a iki yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.Dava devam ederken bu kez ünlü sunucu sosyal medyada eski görümcesini hedef alan şu paylaşımı yaptı: "Lezbiyen midir nedir ne haltsa, geri zekalı!" Bu kez Güldeniz Uçar, savcılığa başvurdu. İfadesi alınan Erken "Sinirle tepkimi dile getirdim" dedi. İkiliye uzlaşma teklif edildi ama taraflar kabul etmedi. Bunun üzerine savcılık, Uçar'ı tehdit eden Erken hakkında 2,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.