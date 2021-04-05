‘Kıskanç kadınım bu konuda dengesizim’

'Benim O' isimli şarkısına klip çeken Tuğba Yurt, önceki gün bağlı bulunduğu yapım şirketinde gazetecilerle bir araya geldi. 'Benim O'nun bir Ersay Üner şarkısı olduğunu belirten Yurt, "Dillere pelesenk olacağından hiç şüphem yok. Hem şarkı hem de klip çok içime sindi. Umarım şu günleri atlatırız da canlı canlı seslendirebilirim" dedi. Sevgilisi Burak Tanrısever'e ithafen ofiste bulunan yazı tahtasına, "Bak dönüyor dünya. Ne seninle ne sensiz aslında" sözlerini yazarak kalp işareti yapan Yurt, "Çok güzel giden bir ilişkim var. Kem gözlerin nazarı değmesin" diyerek ekledi: "Sevdiğim insanı paylaşmayı hiç sevmem. Çok kıskanç birisiyim. Aslında bu konuda dengesiz olduğumu da söyleyebilirim. Hiç olmaz dediğin anda kıskanabilirim. Kıskanılacak yerde de kıskanmam. Sakin, güleryüzlü görünsem de uç noktalarım var."