Pandemide üretken oldum yoksa evde kafayı yerdim

'Ben Vardım', sözü-müziği bana ait ilk şarkı. Çok heyecanlıyım. Bu kez kendim yapmak, üretmek istedim. Evde birikmiş çok fazla malzeme vardı ama cesaret edemiyordum, "Bir yerden başlamak lazım" dedik.Pandemi bizi üretime sevk etti. Yoksa evde kafayı yiyecektik. Ben sahnede insanların gözlerine bakarak şarkı söylemeyi, şehir şehir dolaşmayı çok özledim. Bu süreçte haftanın dört günü spor eğitimi aldım. Kilo almayanlardan biriyim.Her konuda mütevazıyımdır ama yemek konusunda değilim. Çok iyiyim bu konuda. Pandemide kendimi çok geliştirdim. Kendi zeytin bahçelerimiz var. Bir de restoranım olsun isterim.Artık dijital platformlar sayesinde müzik çok ulaşılabilir oldu. Rap müzik bayrağı taşıyor ama rock müziğin hiç ölmeyeceğini düşünüyorum. Bu arada herkes üretiyor, saygı duyuyorum ama gürültü kirliliği de oluyor. Ben de nefesim yettiğince şarkı söylemek istiyorum.Pandemiyi ben de üreterek geçirdim, süreci aktif kullandım. Bekleyen şarkılarımı düzenledim. Bol bol film izleyip kitap okudum. Yemek yapmayı öğrendim. Mercimek yemeği yapmayı öğrendim.'Oldu mu?' adlı yeni şarkımı babam (Selami Şahin) çok seviyordu. 2014'te askerden döndükten sonra kaleme almıştım. Yaşadığım şeyleri yazmak daha etkileyici, daha samimi... Sevdiğim bir sokakta yürürken, bir otobüs durağında oturup yazdım şarkıyı. Sonra bir kafeye gittim, bir bitki çayı söyledim. 15 dakikada şarkıyı bitirdim.İşletmecilik yapıyorum mayıstan eylüle kadar Çeşme'deyim. Hayalim orada konser vermek.Resme yeteneğim var. Babam, "Çevren müzisyen dolu, başka yeteneklerini göstereceğin bir şey oku" dedi. Mimarlığı kazandım. Aktif olarak yapmıyorum ama evimde, klibimde mekansal tasarımlara müdahale ediyorum.'Biz Bize'nin konukları arasında Ekin Uzunlar da vardı. Sevilen şarkılarını kemençesi ile seslendiren Uzunlar, şöyle konuştu: "Karadeniz müziğini temsil ederken aldığım her ödülle, sevenlerim omuzlarıma bir yük daha koymuş oluyor. Daha güzel eserler yapıp örnek olmak ve ona göre yaşamak gerektiğine inanıyorum. Sanat hep var ama sadece sanatla olmuyor. Sanatçının karakter olarak da örnek olması gerekiyor."