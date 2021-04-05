Portakal karnavalı Adana’da

Bu yıl pandemi önlemleri çerçevesinde dijital ortama taşınan 'Nisan'da Adana'da 9. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı' çok sayıdaki eğlenceli etkinliğin ardından sona erdi. Online yayınlar Adana'nın tarihi ve turistik yerlerinden gerçekleştirilirken, karnavalın az sayıdaki fiziki etkinliklerinden biri olan 'Karnaval gong seremonisi ve arabalı konser' ile Adana farklı bir havaya büründü. Arabalı konser için kurulan dev sahnede Çukurova Symphonic Project eşliğinde Yeni Türkü, Sena Şener ve Adamlar Grubu sahne aldı.Karnaval Gong seremonisine Adana Valisi Süleyman Elban ve karnavalın fikir önderi Toyota CEO'su Ali Haydar Bozkurt katıldı. Bozkurt yaptığı açıklamada, karnavalın artık bir marka haline geldiğini belirterek şöyle konuştu; "Halkımız dokuz yıldır karnavalımıza sahip çıktı. Siyaset dışı, kimseyi ötekileştirmeyen, dostluk ve kardeşlik ortamını sağlayan Türkiye'nin ilk ve tek sokak karnavalına sahip olmak gurur verici. Bu gurur Adana'nındır. Karnaval kente ekonomik anlamda büyük katkı yaptı." Karnavalın sürprizlerinden biri de ünlü balet Erhan Güzel oldu. Türkiye'nin en büyük saat kulesi Büyüksaat manzarasında performansını gerçekleştiren Güzel ve partneri Ami Naito, izleyenleri büyüledi. Programın en eğlenceli etkinliklerinden biri de Adanalı sanatçılar Ezgi Pekel, Alper Arundar, Orçun Utlu ve Ahmet Kırmacı'nın performanslarıyla Akustik Sahne oldu. Taşköprü, Misis, Yumurtalık ve Seyhan Gölü'nden keyifli anlar yaşatan sanatçılar, izleyenleri müziğe doyurdu. Ayrıca 'Doğanın Sesi' temalı Moda Tasarım Yarışması da düzenlendi. Modacı Ümit Temurçin koordinatörlüğündeki yarışmanın ilk 10 finalistinin defilesi ilgi çekti.'Nisan'da Adana'da 9. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı' kapsamında düzenlenen Portakallı Lezzetler Yarışması da büyük çekişmeye sahne oldu. Adana'nın en önemli tarım ürünlerinden olan narenciyeyi lezzetle buluşturmak amacıyla düzenlenen yarışma ilgi gördü. Pandemi önlemleri nedeniyle hijyenik bir ortamda yapılan yarışma 4 kategoriden oluştu. Karnavalın en keyifli etkinliklerinden biri de hızlı dürüm yeme yarışması oldu. 'Adana'nın damak çatlatan kebap dürümünü en hızlı kim yiyebilir?' sorusunun cevabı karnavalda öğrenildi.