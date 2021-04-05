Sosyete bu dedikoduyla çalkalanıyor! Aslışah Alkoçlar'ın eşi Kaan Demirağ'ın babası ile arası neden bozuk?

Sosyete bu dedikoduyla çalkalanıyor… Özel hayatıyla sık sık magazin gündemine gelen Aslışah Alkoçlar, Şubat'ta hayatını genç iş adamı Kaan Demirağ ile birleştirdi. Çiftin beklenildiği gibi yaz aylarında evlenmek yerine o tarihte neden evlendiği ise merak konusu olmuştu. Bir süre önce ise Aslışah Alkoçlar'ın hamileliğinin düğünü hızlandırdığı ortaya çıktı.