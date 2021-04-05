Haberler Günaydın Haberleri Sosyete bu dedikoduyla çalkalanıyor! Aslışah Alkoçlar'ın eşi Kaan Demirağ'ın babası ile arası neden bozuk?
Giriş Tarihi: 5.4.2021 09:49 Son Güncelleme: 5.4.2021 10:57

Sosyete bu dedikoduyla çalkalanıyor! 'ın eşi 'ın babası ile arası neden bozuk?

Sosyete bu dedikoduyla çalkalanıyor! Aslışah Alkoçlar'ın eşi Kaan Demirağ'ın babası ile arası neden bozuk?

Özel hayatıyla sık sık magazin gündemine gelen 'in torunu , Şubat'ta hayatını genç iş adamı ile birleştirmişti. Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ'ın düğün tarihlerini öne çekmeleri bebek iddialarını gündeme getirmişti. Bir süre önce ise Aslışah Alkoçlar'ın hamileliğinin söylenildiği gibi düğünü hızlandırdığı ortaya çıktı. Herkes bebek haberini konuşurken sosyetenin gündeminde ise ile arasının neden açık olduğu var. İddiaya göre Aslışah Alkoçlar'ı ailesinden babası değil genç iş adamının atının seyisi istedi. Hakan Demirağ, ısrarlara rağmen çiftin düğününe de katılmadı. Torun haberinin bile baba-oğul arasındaki buzları eritmediği dedikodular arasında...

Sosyete bu dedikoduyla çalkalanıyor… Özel hayatıyla sık sık magazin gündemine gelen Aslışah Alkoçlar, Şubat'ta hayatını genç iş adamı Kaan Demirağ ile birleştirdi. Çiftin beklenildiği gibi yaz aylarında evlenmek yerine o tarihte neden evlendiği ise merak konusu olmuştu. Bir süre önce ise Aslışah Alkoçlar'ın hamileliğinin düğünü hızlandırdığı ortaya çıktı.

KULAKTAN KULAĞA YAYILDI
Herkes bebek haberini konuşurken sosyetenin gündeminde ise Aslışah Alkoçlar'ın eşi Kaan Demirağ'ın babası Hakan Demirağ ile arasının neden açık olduğu var.

Dedikoduları alevlendiren ise Kaan Demirağ'ın babası Hakan Bey'in kız isteme ve nişan töreniyle düğünde yer almamasıydı. İddiaya göre Aslışah Alkoçlar'ı ailesinden babası değil genç iş adamının atının seyisi istedi.

QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !
QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !

Takvim'in haberine göre; Hakan Demirağ, ısrarlara rağmen çiftin düğününe de katılmadı. Nikah töreninden basına yansıyan toplu aile fotoğraflarında da başarılı iş adamının bulunmaması iddiaları güçlendirdi.

SOĞUK RÜZGARLAR ESİYOR
Bu arada yine kulaktan kulağa yayılan dedikodulara göre baba Hakan Demirağ, Aslışah Alkoçlar'ın magazinsel bir figür olmasından rahatsız oldu ve bu nedenle evliliğe sıcak bakmadı.

Baba ile oğul arasındaki ipler de bu nedenle gerilirken; yine iddiaya göre bebek haberi de şimdilik Hakan Bey'i yumuşatmadı.

QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !
QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !

Evlendiği sırada hamile olduğu ortaya çıkan Aslışah Alkoçlar'ın bebeğinin cinsiyeti de belli oldu. Demirağ Ailesi'ne gelecek erkek torun da baba Hakan Demirağ'ın gönlünü alamadı.

QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !
QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !
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Sosyete bu dedikoduyla çalkalanıyor! Aslışah Alkoçlar'ın eşi Kaan Demirağ'ın babası ile arası neden bozuk?
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