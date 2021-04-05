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Giriş Tarihi: 5.4.2021 10:55 Son Güncelleme: 5.4.2021 10:55

Türk manken 'de taç taktı

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Türk manken Miss Europe 2021'de taç taktı

başkenti ’ta düzenlenen yarışmasında Türkiye’yi temsil eden ve üçüncü olarak taç giyen , Türk bayrağını başka bir ülkede dalgalandırdı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Lübnan başkenti Beyrut'ta düzenlenen Miss Europe 2021 yarışmasında Türkiye'yi temsil eden ve üçüncü olarak taç giyen Duygu Çakmak, Türk bayrağını başka bir ülkede dalgalandırdı için çok mutlu olduğunu söyledi.

BU TACI KAZANACAĞIMI BİLİYORDUM

Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle Beyrut'tan İstanbul Havalimanı'na gelen Çakmak, yarışmaya gitmeden önce çok çalıştığını ve emek verdiğini belirterek " Türk bayrağını başka ülkede dalgalandırmanın gururunu yaşadım. Bu ulusal bir başarı. Ülkemizin bir başarısı. Tüm Türk kadınlarının başarısı. Türk kadınları çok güçlü, çok güzel ve çok başarılı. Ben onların bir temsilcili olarak oradaydım. Bu yüzden bu tacı kazanacağımı biliyordum" diye konuştu.

OYUNCULUK YAPMAK İSTİYORUM

Bir dönem terör örgütlerinin yuvası haline gelen Munzur Dağları eteklerinde yaptığı çekimler ile dikkat çeken Çakmak, mankenlik kariyerine devam edeceğini ileride ise oyunculuk yapmak istediğini söyledi. Çakmak "Oyunculuk eğitimi almıştım ama salgın dolayısıyla yarım kalmıştı. Oyunculuk eğitimimi tekrardan tamamlamak istiyorum. Daha ilerisi için daha çok çalışacağım" diye konuştu.

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Türk manken Miss Europe 2021'de taç taktı
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