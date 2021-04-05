Türk manken Miss Europe 2021'de taç taktı

BU TACI KAZANACAĞIMI BİLİYORDUM

Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle Beyrut'tan İstanbul Havalimanı'na gelen Çakmak, yarışmaya gitmeden önce çok çalıştığını ve emek verdiğini belirterek " Türk bayrağını başka ülkede dalgalandırmanın gururunu yaşadım. Bu ulusal bir başarı. Ülkemizin bir başarısı. Tüm Türk kadınlarının başarısı. Türk kadınları çok güçlü, çok güzel ve çok başarılı. Ben onların bir temsilcili olarak oradaydım. Bu yüzden bu tacı kazanacağımı biliyordum" diye konuştu.