Ünlü şarkıcı Hadise'den çarpıcı açıklama: Zaman zaman kendime küsüyorum, ama öz duygumla hep barışığım!

"O YAŞLARDA BİLE İLGİDEN, EĞLENMEKTEN VE DELİCE DANS ETMEKTEN KORKMAZDIM"

Ayrıca Hadise, "Küçüklüğümü çok iyi hatırlıyorum desem? Dün gibi hatırladığım çok anım var. Anaokulunda ders arasında kızları toplayıp 'Hadi ceketlerinizi yere serin, güneşleniyoruz, hava çok güzel' diyerek 5 yaşında yönlendirmeye ve 'hadi tadını çıkarın' demeye başlamıştım. Her zaman özgür ruhlu, enerjik ve şunu yapmalıyım, bunu yapmalıyım diyen bir çocukluk hatırlıyorum. Korkmazdım; o yaşlarda bile ilgiden, eğlenmekten ve delice dans etmekten. Sanırım çocukken ne isek öyle ilerliyoruz yolun devamında da…"