Ünlü şarkıcı Hadise'den çarpıcı açıklama: Zaman zaman kendime küsüyorum, ama öz duygumla hep barışığım!

Ünlü şarkıcı Hadise, bu ay ünlü bir İtalyan moda dergisinin Türkiye edisyonunun konuk yayın yönetmenliğini üstlendi.
ÇARPICI AÇIKLAMALARDA BULUNDU
Bu kapsamda da röportaj veren ünlü şarkıcı çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"ZAMAN ZAMAN KÜSTÜĞÜM OLUYOR ANA ÖZ DUYGUMLA HER DAİM BARIŞIĞIM"
Hadise, "İnsanın kendisiyle imzaladığı ebedi bir barış yok bence. Zaman zaman küstüğüm de oluyor ama öz duygumla her daim barışığım." diye konuştu.
"O YAŞLARDA BİLE İLGİDEN, EĞLENMEKTEN VE DELİCE DANS ETMEKTEN KORKMAZDIM"
Ayrıca Hadise, "Küçüklüğümü çok iyi hatırlıyorum desem? Dün gibi hatırladığım çok anım var. Anaokulunda ders arasında kızları toplayıp 'Hadi ceketlerinizi yere serin, güneşleniyoruz, hava çok güzel' diyerek 5 yaşında yönlendirmeye ve 'hadi tadını çıkarın' demeye başlamıştım. Her zaman özgür ruhlu, enerjik ve şunu yapmalıyım, bunu yapmalıyım diyen bir çocukluk hatırlıyorum. Korkmazdım; o yaşlarda bile ilgiden, eğlenmekten ve delice dans etmekten. Sanırım çocukken ne isek öyle ilerliyoruz yolun devamında da…"