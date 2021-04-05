Uzman Astrolog Zeynep Turan ile bu hafta burcunuzu neler bekliyor? 5 Nisan 2021 Pazartesi günlük burç yorumları!

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 5 Nisan 2021 Pazartesi günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 5 Nisan 2021 Pazartesi burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "BU HAFTA BURÇLARI NELER BEKLİYOR?" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.
Astrogündem: Ay-Plüton kavuşumu uluslararası finans konularını gündeme taşıyacak. Küresel anlamda yapılan toplantılar hukuksal arenaya taşınacak. ABD ve Asya ülkeleri arasındaki gerilim tırmanacak.
Koç: 09.03'den 15.03'e kadar Ay boşlukta hareket edecek. Yaşadığın sağlık sorunlarından gönül rahatlığı ile kurtuluyorsun.
Boğa: Bireyselliğe önem verdikçe gereksiz kuruntuların kafandan çıktığına şahit olabilirsin. Arkadaşlarınla yapıcı konuşmalar yapabilirsin.
İkizler: 09.03'den 15.03'e kadar Ay boşlukta hareket edecek. Çalışma koşullarını iyileştirmek istiyorsun. Maddi açıklarını kapatmak için birikimini kullanabilirsin.
Yengeç: Kendine spor ve diyet programı yapmak istiyorsun. Aldığın fazla kilolarını vermek sana iyi hissettirebilir.
Aslan: 09.03'den 15.03'e kadar Ay boşlukta hareket edecek. Yakın çevren ile iletişim konusunda yaşayacağın sorunlar seni gerebilir.
Başak: Kendini maddi anlamda rahatlatmak için gereksiz gördüğün bazı harcamaları kesebilirsin. Kredi kartı kullanımına dikkat!
Terazi: 09.03'den 15.03'e kadar Ay boşlukta hareket edecek. Duygusal olarak inişler ve çıkışlar yaşadığın bir günde olabilirsin.
Akrep: Yakın çevrenden kişilerin yaşadığı sorunlar dolaylı olarak seni etkileyebilir. Söylenenlere fazla takılmak avantajlı olmayacak.
Yay: 09.03'den 15.03'e kadar Ay boşlukta hareket edecek. Sakin bir gün geçirmek isteyeceksin. Evin dekorasyonu ile ilgili değişiklik planların olabilir.
Oğlak: Pratik ve akılcı çözümlerin bugün girdiğin her ortamda farkını koymanı sağlayabilir. Aile içinde yaşanabilecek fikir ayrılıklarına dikkat.
Kova: 09.03'den 15.03'e kadar Ay boşlukta hareket edecek. Akşamdan uykunu iyi almamış olmak konsantrasyonunu olumsuz etkileyebilir.
Balık: İhmal ettiğin sorumluluklarına tekrar ağrılık veriyorsun. Uzun zamandır görüşmediğin kişilerden sürpriz mesajlar alabilirsin.
BU HAFTA BURÇLARI NELER BEKLİYOR?
Koç Burçları
Hafta sizin için planlarla başlayacak. En önemlisi ise yarım bıraktığınız bütün işleri noktalamak isteyeceksiniz. İkili ilişkilerde iğneleyici konuşmalara dikkat!
Boğa Burçları
Sabrınızın sınanabileceği bir haftaya hazır mısınız? Özellikle de aile büyüklerinizle anlaşamadığınız konular daha da derinleşebilir. Çarşamba günü önemli bir karar alabilirsiniz.
İkizler Burçları:
Cesur tavrınızla kararsız arkadaşlarınıza örnek olduğunuz bir haftaya hoş geldiniz. Kulaklarınız ne kadar güzel şeyler duysa da dedikodulara da hazır olun. Baş ağrıları yorgunluk getirecek.
Yengeç Burçları:
Haftaya iletişiminizdeki eksikleri görerek girebilirsiniz. Çok yakın bir arkadaşınızla bazı maddi konularda sorun yaşasanız da yapıcı olan taraf siz olacaksınız. En keskin konuşmalar yaptığınız gün Cuma günü olacak.
Aslan Burçları:
Bireysel çalışmaktan ziyade grup çalışmasının getireceği başarıya inandığınız bir haftadasınız. Kurumsal alanda çalışan Aslan burçları için sorumluluk alma haftası geldi.
Başak Burçları:
Hobilerinize zaman ayırmak isterken işlerinizin ne kadar çoğaldığını gördüğünüz bir haftaya giriş yaptınız. Bu hafta en çok yorulan burçlardan birisi olurken Cumartesi gününde huzuru arayacaksınız.
Terazi Burçları:
Maddi anlamda verdiğiniz kararların sonucunu bu haftadan itibaren göreceksiniz. Ne de olsa kolay bir haftayı ardınızda bırakmadınız. Bu hafta da sandığınız kadar sakin geçmeyebilir, dikkat!
Akrep Burçları:
Alınganlığınızın yeteneklerinizi ve çalışkanlığınızı etkilediği bir hafta ile karşı karşıyasınız. Haklı olduğunuz halde size özür diletmek isteyen kişilere iltimas göstermeyeceksiniz.
Yay Burçları:
Haftaya fikirlerinizin ne kadar gerçekçi olduğunu düşünerek başlayacaksınız. Bu hafta tanışacağınız birisi hayata daha önce bakmadığınız yerlerden bakmanızı sağlayabilir.
Oğlak Burçları:
Uzun zamandır ara verdiğiniz alışkanlıklarınızın yeniden ortaya çıktığı bir haftaya hoş geldiniz. Aile içinde yaşanabilecek tartışmalarda arabulucu olan taraf siz olacaksınız. Salı günü ihtimal vermediğiniz bir olay gerçekleşebilir, dikkat!
Kova Burçları:
Bu hafta harcamalarınızda bir tutarlılık sağlamak isteyeceksiniz. Planlı ve organize olmak için borçlu olduğunuz yerler varsa bu borçları kapatacaksınız. Pazar günü sizin için en sakin gün olacak.
Balık Burçları:
İş hayatınızda sorumluluğunuzun arttığı bir hafta ile karşı karşıyasınız. Yakın bir arkadaşınızın yaşadığı sorun sizi de yakından ilgilendirebilir. İnternet konularında birtakım arızalar yaşayabilirsiniz.