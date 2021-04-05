Uzman Astrolog Zeynep Turan ile bu hafta burcunuzu neler bekliyor? 5 Nisan 2021 Pazartesi günlük burç yorumları!

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 5 Nisan 2021 Pazartesi günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 5 Nisan 2021 Pazartesi burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "BU HAFTA BURÇLARI NELER BEKLİYOR?" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI – 5 NİSAN 2021 PAZARTESİ

Astrogündem: Ay-Plüton kavuşumu uluslararası finans konularını gündeme taşıyacak. Küresel anlamda yapılan toplantılar hukuksal arenaya taşınacak. ABD ve Asya ülkeleri arasındaki gerilim tırmanacak.

Koç: 09.03'den 15.03'e kadar Ay boşlukta hareket edecek. Yaşadığın sağlık sorunlarından gönül rahatlığı ile kurtuluyorsun.

Boğa: Bireyselliğe önem verdikçe gereksiz kuruntuların kafandan çıktığına şahit olabilirsin. Arkadaşlarınla yapıcı konuşmalar yapabilirsin.

İkizler: 09.03'den 15.03'e kadar Ay boşlukta hareket edecek. Çalışma koşullarını iyileştirmek istiyorsun. Maddi açıklarını kapatmak için birikimini kullanabilirsin.