Haberler Günaydın Haberleri Basın kartı ile aşısı olan Berna Laçin'e bir tepki de şarkıcı Alişan'dan: Sen ne zaman gazeteci oldun?
Giriş Tarihi: 6.4.2021 07:53 Son Güncelleme: 6.4.2021 08:04

ile aşısı olan 'e bir tepki de şarkıcı 'dan: Sen ne zaman gazeteci oldun?

Basın kartı ile aşısı olan Berna Laçin'e bir tepki de şarkıcı Alişan'dan: Sen ne zaman gazeteci oldun?

basın çalışanı olarak olan 'e bir tepki de 'dan geldi. "Sözde hak, hukuk savunucusu ama kendi çıkarlarına sıra gelince çark etti" yorumlarıyla tepki gören Berna Laçin''in olayına Alişan da sessiz kalmadı. Test aşamasında gönüllü olarak koronavirüs aşısı olan şarkıcı Alişan, sosyal medya üzerinden Berna Laçin'e "Anneniz sormuştu ya ‘Alişan nasıl aşı oldu?’ diye. Siz aşı olduğunuzda da anneniz ‘Kızım ne zaman gazeteci oldun?’ diye sordu mu?” sözleriyle tepkisini gösterdi...

Oyuncu Berna Laçin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda basın kartı olduğu için koronavirüs aşısı yaptırdığını söyledi.

50 yaşındaki Laçin'in basın kartından dolayı aşı yaptırmasına tepkiler büyürken bir eleştiri de Alişan'dan geldi.

Sert bir dille Laçin'i eleştiren Alişan, "Siz ne zaman gazeteci oldunuz" diyerek tepki gösterdi.

Ünlü türkücü Alişan da aylar önce gönüllü olarak aşı yaptırmıştı. O dönem Berna Laçin'in annesinin kendisi ile ilgili sözlerini hatırlatan Alişan, Laçin'e şu sözlerle tepki gösterdi: "Ben test aşamasında gönüllü olduğumda, anneniz sormuştu ya 'Alişan nasıl aşı oldu?' diye... Siz aşı olduğunuzda da anneniz sordu mu size, 'Kızım ne zaman gazeteci oldun?' diye Berna Hanım..."

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Basın kartı ile aşısı olan Berna Laçin'e bir tepki de şarkıcı Alişan'dan: Sen ne zaman gazeteci oldun?
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