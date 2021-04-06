Basın kartı ile aşısı olan Berna Laçin'e bir tepki de şarkıcı Alişan'dan: Sen ne zaman gazeteci oldun?

Oyuncu Berna Laçin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda basın kartı olduğu için koronavirüs aşısı yaptırdığını söyledi.
50 yaşındaki Laçin'in basın kartından dolayı aşı yaptırmasına tepkiler büyürken bir eleştiri de Alişan'dan geldi.
Sert bir dille Laçin'i eleştiren Alişan, "Siz ne zaman gazeteci oldunuz" diyerek tepki gösterdi.
Ünlü türkücü Alişan da aylar önce gönüllü olarak aşı yaptırmıştı. O dönem Berna Laçin'in annesinin kendisi ile ilgili sözlerini hatırlatan Alişan, Laçin'e şu sözlerle tepki gösterdi: "Ben test aşamasında gönüllü olduğumda, anneniz sormuştu ya 'Alişan nasıl aşı oldu?' diye... Siz aşı olduğunuzda da anneniz sordu mu size, 'Kızım ne zaman gazeteci oldun?' diye Berna Hanım..."