Bu dizide kötü adam yok herkesin bir doğrusu var

Atv dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da 'Yaman Korkmaz' karakterini canlandıran Engin Benli, GÜNAYDIN'a konuştu. Dizinin başarısını kuvvetli senaryosuna, üç yönetmenin incelikli çalışmasına ve değerli oyuncuların performanslarına bağlayan Benli, samimi açıklamalar yaptı.Başlarda oğlum Rüzgar çok küçük olduğundan ve başka bir işte çalıştığımdan tümünü seyredememiş olsam da genel olarak takip ediyordum. Sınıf arkadaşım Savaş Özdemir ve beraber iş yaptığım birçok arkadaşım dizide rol alıyordu. Diziye 'Yaman Korkmaz' gibi güçlü bir karakterle dahil olmam istendiğinde, çok güzel bir rol olduğunu düşündüm. Gerçekten iyi ki de dahil olmuşum. İlk gün sete geldiğimde, Ozan Akbaba, Emir Benderlioğlu ve Oktay Kaynarca ile sahnemiz vardı. Bana o kadar mütevazı, samimi yaklaştılar ki, hiç zorlanmadan ekibin bir parçası oldum.Biliyorsunuz üç yönetmenle çalışıyoruz.Üç ayrı kişi ama aynı dilikonuşuyorlar, "Bu dizidekötü adam yok, herkesininandığı birdoğru var, herkesinbir yoluvar" diyorlar.Gerçektenöyle.'YamanKorkmaz'için kötübir karakterdiyememçünkü banazamanımızıngerektirdiği biradam gibi geliyor.Evet doğruları var, inandığışeyler var, fakat akıllı ve mantıklıdavranarak hayatta kalıyor.Çok güzel bir mekandaçekim yapılıyor, mekanın getirdiğiatmosfer zaten ilk gördüğümde beniçok etkilemişti. Evet, ciddi kararlaralınıyor ve ciddi sohbetler yapılıyor.Kalabalık bir sahne olduğundançok enerji sarf ediyoruz. Bu kadarciddi durumda birden bakıyorsunki Oktay Abi bir şey yapıyor, TurgutTunçalp oradan bir espri patlatıyor...Hep beraber olmanın tadını daçıkarıyoruz diyebilirim.Aslında özünde hiçbir insankötü doğmaz, bunu anlayabilmekiçin onun yaşadığı dünyayı anlamakgerekir. 'Yaman'ın çocukluğunudüşünün, içinde büyüdüğü dünyayı...Onun öğrendiği, kendini varetmek, kendini korumak. Bana benzertarafları var. Ben de hayatı sadecegerektiği kadar ciddiye alırım.Ancak konu ailem olunca her şeydurur.Meslek lisesi sonrasındao yoldangitseydimbaşka bir hayatımolabilirdiama tiyatrokanıma girdi,konservatuvarokudum.Oyunculukyelpazemdekirenkleri o günlereborçluyum.Bu deneyimlerbana çok şey kattı.Çok açık ve dürüstçe söylüyorum, "Abi nezaman ölüyorsun, sakın ölme. Diziye renkgetirdin, heyecan getirdin, lütfenöldürmesinler seni" diyorlar. Dizininkonseptinden dolayı böyle bir durumvar, diziye dahil olan karakterlerbelirli bir zaman sonra ya dahikayeleri tamamladığındakahramanlar tarafındanöldürülebiliyor.