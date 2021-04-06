Bu dizide kötü adam yok herkesin bir doğrusu var

Atv dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da 'Yaman Korkmaz' karakterini canlandıran Engin Benli, GÜNAYDIN'a konuştu. Dizinin başarısını kuvvetli senaryosuna, üç yönetmenin incelikli çalışmasına ve değerli oyuncuların performanslarına bağlayan Benli, samimi açıklamalar yaptı.
■ 'EDHO' altı sezondur devam eden bir dizi. Takip ettiğiniz bir proje miydi?
Başlarda oğlum Rüzgar çok küçük olduğundan ve başka bir işte çalıştığımdan tümünü seyredememiş olsam da genel olarak takip ediyordum. Sınıf arkadaşım Savaş Özdemir ve beraber iş yaptığım birçok arkadaşım dizide rol alıyordu. Diziye 'Yaman Korkmaz' gibi güçlü bir karakterle dahil olmam istendiğinde, çok güzel bir rol olduğunu düşündüm. Gerçekten iyi ki de dahil olmuşum. İlk gün sete geldiğimde, Ozan Akbaba, Emir Benderlioğlu ve Oktay Kaynarca ile sahnemiz vardı. Bana o kadar mütevazı, samimi yaklaştılar ki, hiç zorlanmadan ekibin bir parçası oldum.
MASADA ESPRİLER DE YAPILIYOR
■ Kötü adamı oynamak keyifli mi?
Biliyorsunuz üç yönetmenle çalışıyoruz.
Üç ayrı kişi ama aynı dili
konuşuyorlar, "Bu dizide
kötü adam yok, herkesin
inandığı bir
doğru var, herkesin
bir yolu
var" diyorlar.
Gerçekten
öyle.
'Yaman
Korkmaz'
için kötü
bir karakter
diyemem
çünkü bana
zamanımızın
gerektirdiği bir
adam gibi geliyor.
Evet doğruları var, inandığı
şeyler var, fakat akıllı ve mantıklı
davranarak hayatta kalıyor.
■ Meşhur masada dizinin en önemli kararları alınıyor. Masada çekim durunca neler oluyor?
Çok güzel bir mekanda
çekim yapılıyor, mekanın getirdiği
atmosfer zaten ilk gördüğümde beni
çok etkilemişti. Evet, ciddi kararlar
alınıyor ve ciddi sohbetler yapılıyor.
Kalabalık bir sahne olduğundan
çok enerji sarf ediyoruz. Bu kadar
ciddi durumda birden bakıyorsun
ki Oktay Abi bir şey yapıyor, Turgut
Tunçalp oradan bir espri patlatıyor...
Hep beraber olmanın tadını da
çıkarıyoruz diyebilirim.
AİLEM İÇİN AKAN SULAR DURUR
■ 'Yaman'ın kötü olmasının sebepleri neler sizce?
Aslında özünde hiçbir insan
kötü doğmaz, bunu anlayabilmek
için onun yaşadığı dünyayı anlamak
gerekir. 'Yaman'ın çocukluğunu
düşünün, içinde büyüdüğü dünyayı...
Onun öğrendiği, kendini var
etmek, kendini korumak. Bana benzer
tarafları var. Ben de hayatı sadece
gerektiği kadar ciddiye alırım.
Ancak konu ailem olunca her şey
durur.
■ Pazarcılık, mankenlik, pazarlamacılık yapmışsınız daha önce. Bunlar size nasıl deneyimler kattı?
Meslek lisesi sonrasında
o yoldan
gitseydim
başka bir hayatım
olabilirdi
ama tiyatro
kanıma girdi,
konservatuvar
okudum.
Oyunculuk
yelpazemdeki
renkleri o günlere
borçluyum.
Bu deneyimler
bana çok şey kattı.
'ABİ ÖLDÜRMESİNLER SAKIN SENİ'
■ Sokakta izleyicinin tepkisi nasıl?
Çok açık ve dürüstçe söylüyorum, "Abi ne
zaman ölüyorsun, sakın ölme. Diziye renk
getirdin, heyecan getirdin, lütfen
öldürmesinler seni" diyorlar. Dizinin
konseptinden dolayı böyle bir durum
var, diziye dahil olan karakterler
belirli bir zaman sonra ya da
hikayeleri tamamladığında
kahramanlar tarafından
öldürülebiliyor.