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Giriş Tarihi: 6.4.2021

bağlantısını eleştirdi diye üyeni kovamazsın

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
PKK bağlantısını eleştirdi diye üyeni kovamazsın

, üyesi olduğu yönetimini, “Ekibinizde yandaşlarını barındıramazsınız” diyerek eleştirince üyelikten çıkarılmıştı. Türkoğlu açtığı davayı kazandı, ihraç kararı durduruldu

'SKANDAL' DEDİ
GÜNAYDIN, müzik meslek birliği MÜYORBİR'in genel sekreter yardımcısı Bircan Yorulmaz'ın Kobani olayları nedeniyle gözaltına alındığını manşet yapmıştı. Bu olay müzik dünyasında büyük yankı uyandırmış, pek çok sanatçı duruma tepki göstermişti.

Besteci Altan Türkoğlu da MÜYORBİR'i topa tutmuş, PKK yanlısı bir ismin yönetimde yer almasının skandal olduğunu açıklamıştı.

'TEK SORU SORDUM'
Bu gelişme sonrası MÜYORBİR, Türkoğlu'nu ihraç etmişti. Türkoğlu, İstanbul Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne açtığı davayı kazandı.

İhraç kararı durdurulan Türkoğlu, "Terör soruşturmasından tutuklanan biri nasıl MÜYORBİR'e genel sekreter yardımcısı olur? Sorduğum soru buydu. Beni susturmaya çalıştılar, ihraç ettiler. Ama davayı kazandım" dedi.
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PKK bağlantısını eleştirdi diye üyeni kovamazsın
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