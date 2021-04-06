PKK bağlantısını eleştirdi diye üyeni kovamazsın

GÜNAYDIN, müzik meslek birliği MÜYORBİR'in genel sekreter yardımcısı Bircan Yorulmaz'ın Kobani olayları nedeniyle gözaltına alındığını manşet yapmıştı. Bu olay müzik dünyasında büyük yankı uyandırmış, pek çok sanatçı duruma tepki göstermişti.Besteci Altan Türkoğlu da MÜYORBİR'i topa tutmuş, PKK yanlısı bir ismin yönetimde yer almasının skandal olduğunu açıklamıştı.Bu gelişme sonrası MÜYORBİR, Türkoğlu'nu ihraç etmişti. Türkoğlu, İstanbul Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne açtığı davayı kazandı.İhraç kararı durdurulan Türkoğlu, "Terör soruşturmasından tutuklanan biri nasıl MÜYORBİR'e genel sekreter yardımcısı olur? Sorduğum soru buydu. Beni susturmaya çalıştılar, ihraç ettiler. Ama davayı kazandım" dedi.