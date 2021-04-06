Ünlü yapımcı Serkant Yaşar Kutlubay sevgilisi Gülden Serçe’i hırsızlıkla suçladı

Bir süre sonra çift arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası otel odasını terk eden ünlü yapımcı, bir süre sonra odaya geri döndü. İddiaya göre Kutlubay'ın çantasında bulunan dört oyuncuya ait sözleşmeler ile telif hakları kendisine ait olan 'Şeytanın Kızı' kitabı ile 'İntikam Meleği' adlı iki senaryonun yerinde olmadığını fark etti. Sözleşme ve senaryolarını çaldığını ileri süren sevgilisini karakola giderek ihbar etti.