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Giriş Tarihi: 6.4.2021 10:55 Son Güncelleme: 6.4.2021 11:05

Ünlü yapımcı sevgilisi ’i hırsızlıkla suçladı

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Ünlü yapımcı Serkant Yaşar Kutlubay sevgilisi Gülden Serçe’i hırsızlıkla suçladı

Kutlubay filmin sahibi ünlü yapımcı , ’da ünlü bir medyum olarak tanınan sevgilisi ’nin, konakladıkları otelde yaşadıkları tartışma sonrası şirkete ait birden fazla filme ait senaryoyu çaldığını ileri sürerek şikayetçi oldu.

Kutlubay filmin sahibi yapımcı yönetmen Serkant Yaşar Kutlubay, Almanya'da ünlü bir medyum olan Gülden Serçe ile aşk yaşıyordu. 3 Şubat günü buluşan ikili Taksim'de bir otelde birlikte kaldılar.

Bir süre sonra çift arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası otel odasını terk eden ünlü yapımcı, bir süre sonra odaya geri döndü. İddiaya göre Kutlubay'ın çantasında bulunan dört oyuncuya ait sözleşmeler ile telif hakları kendisine ait olan 'Şeytanın Kızı' kitabı ile 'İntikam Meleği' adlı iki senaryonun yerinde olmadığını fark etti. Sözleşme ve senaryolarını çaldığını ileri süren sevgilisini karakola giderek ihbar etti.

HIRSIZLIK İDDİASI

Başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan Serçe, iftiraya uğradığını ileri sürdü. Savcılık, yürütülen soruşturmada Gülden Serçe'nin hırsızlandığını iddia ettiği taşınır eşyaların hırsızlandığına dair soyut iddia dışında yeterli delil elde edilemediği gerekçesiyle soruşturmayı kapattı.

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Ünlü yapımcı Serkant Yaşar Kutlubay sevgilisi Gülden Serçe’i hırsızlıkla suçladı
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