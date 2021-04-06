Ünlü YouTuber Burak Güngör'den evlilik teklifi itirafı!

Ünlü Youtuber Burak Güngör nasıl bir evlenme teklifinde bulunmak istediğini açıklayarak sözlerine şu şekilde devam etti: " Karşımdaki kişiye bağlı. Sürprizlerden hoşlanan biri ise bol sürprizli bir şey yapardım fakat benim gibi sürprizlerden çok fazla hoşlanmayan biri ise daha sıradan ve sade bir şekilde talebimi dile getirirdim. Çok güzel bir evlilik teklifi edeceğimi küçüklüğümden beri hep hesaplarım kafamda ama o anki imkanlar dahilinde durumlar neye el veriyorsa o şekilde şaşalı bir evlilik teklifinde bulunurdum. Karşımdaki sürprizleri seven biri ise şov yaparım, köprüye adını yazdırırım! Böyle bir şey tabi ki yapmam ama güzel bir etkinlik hazırlarım. Cacık içerken içinden yüzük çıkar mesela! (Gülüyor).

İşte Burak Güngör röportajının tüm detayları...

Nasılsın?

Bol bol sıkılıyorum çok bunaldım.

Ortalarda yoktun pek bir süredir video da çekmiyordun.

Evet 2 ay yoktum. Hep aynı şeyleri yapmaktan sıkıldım. Şimdi işe biraz odaklanmak daha keyfimi yerine getirdi.

KABAK TADI VERDİ

Galiba sana sürekli özel hayatınla ilgili sorular sorulmasından da sıkıldın.

Evet! Yani aslında özel hayat ile ilgili soru sorulabilir ama sürekli tek kişi üzerinden soruluyor olması artık kabak tadı verdi.

En son birlikte olduğun kişiden sonra biri girdi mi hayatına?

İlişki anlamında mı? Yok hayır olmadı. Ne oldu olmuş mu yoksa? Öyle bir sordun ki kendimden şüpheye düştüm!