Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! 6 Nisan 2021 Salı bugün burcunuzda neler var?

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 6 Nisan 2021 Salı günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 6 Nisan 2021 Salı burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "NİSAN AYININ GÖKYÜZÜ GÜNDEMİ " başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI – 6 NİSAN 2021 SALI

Astrogündem: Venüs-Mars 60'lığı askeri düzeydeki tatbikatları gözler önüne sererken kimin kılıç kimin kalkan kuşandığını daha net göreceğiz. 25 Aralık 1991'de Satürn – Kova Döngüsünde bugünkü adını alan Rusya Federasyonu yaptığı askeri hamleler ile gündemden düşmeyecek. Amerikan Borsası baş döndürücü günlere gebe.

Koç: Sosyal medyanda karşılaştığın ilginç paylaşımlar dikkatini çekebilir. Gelecek hedeflerinin farkında olan biri olarak kendinde ufak tefek sapmalar fark edebilirsin.

Boğa: Ay, Kova burcunda hareket ediyor. Kariyer hayatına ve özel hayatına duyduğun güven artacak. Etkili çözümlerin ve tavsiyelerin yakın çevrende saygınlığını artırıyor.

İkizler: Beklenmedik tesadüflere karşı hazırlıklı olmalısın. Daha önceden hazırlığını yaptığın projelerin başında olmak seni gururlandıracak.