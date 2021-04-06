Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! 6 Nisan 2021 Salı bugün burcunuzda neler var?

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 6 Nisan 2021 Salı günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 6 Nisan 2021 Salı burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "NİSAN AYININ GÖKYÜZÜ GÜNDEMİ " başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.
Astrogündem: Venüs-Mars 60'lığı askeri düzeydeki tatbikatları gözler önüne sererken kimin kılıç kimin kalkan kuşandığını daha net göreceğiz. 25 Aralık 1991'de Satürn – Kova Döngüsünde bugünkü adını alan Rusya Federasyonu yaptığı askeri hamleler ile gündemden düşmeyecek. Amerikan Borsası baş döndürücü günlere gebe.
Koç: Sosyal medyanda karşılaştığın ilginç paylaşımlar dikkatini çekebilir. Gelecek hedeflerinin farkında olan biri olarak kendinde ufak tefek sapmalar fark edebilirsin.
Boğa: Ay, Kova burcunda hareket ediyor. Kariyer hayatına ve özel hayatına duyduğun güven artacak. Etkili çözümlerin ve tavsiyelerin yakın çevrende saygınlığını artırıyor.
İkizler: Beklenmedik tesadüflere karşı hazırlıklı olmalısın. Daha önceden hazırlığını yaptığın projelerin başında olmak seni gururlandıracak.
Yengeç: Ay, Kova burcunda hareket ediyor. İlişkisi olan bir Yengeç burcuysan karşı tarafın bir konuda gönlünü almasını bekliyorsun.
Aslan: Kendini stres altında hissetmek istemiyorsun. Sana baskı yapan insanları çevrenden uzaklaştırmak isteyebilirsin.
Başak: Ay, Kova burcunda hareket ediyor. Olumsuz düşüncelerinden kurtulmak istiyorsun. Sana karşı kötümser davranan insanların düşünceleri ile ilgilenmek isteyebilirsin.
Terazi: Sahip olduğun statün nedeniyle üst düzey insanlar ile bir araya gelebilirsin. Çevrendeki bazı insanlara dair soru işaretlerini ortadan kaldırıyorsun.
Akrep: Ay, Kova burcunda hareket ediyor. Maddi harcamalarına bir perde çekmek istiyorsun. Sadece ihtiyacın olanları almaya ağırlık veriyorsun.
Yay: Ay, Kova burcunda hareket ediyor. Gelecek hayallerinin peşinden gitmek sana iyi hissettirecek. Çevrenden bu konuda destek görmek isteyebilirsin.
Oğlak: Kariyer yaşamında kendine yaptığın yatırımların karşılığını alıyorsun. Arkadaşların arasında saygınlığının ve popülerliğinin arttığını hissedebilirsin.
Kova: Ay, bugün burcunda hareket ediyor. Konsantrasyonun yüksek. Kişisel bakımına ve sağlıklı beslenmene dikkat ediyorsun. Kendinden ve ihtiyaçlarından taviz vermek istemediğin bir gündesin.
Balık: Uzun zamandır sorunlu olan bir arkadaş ilişkine daha yapıcı olmak isteyebilirsin. İletişim dilini güçlendirmek sana fayda sağlıyor.
NİSAN AYININ GÖKYÜZÜ GÜNDEMİ
Nisan ayı bütün hızıyla başladı ve hayatlarımızdaki etkisi daha önce hissetmediğimiz kadar yakın. Kendi içimizde de çevremizde de önemli değişimleri keşfettiğimiz bugünler için gök kubbenin de söyleyecek bir çift lafı var; "Herkes kendine baksın" sözünü bu ay bolca söyleyeceğiz. Gelin beraber kısaca Nisan ayının gündemine bakalım.
Merkür Koç Burcunda (4 Nisan – 19 Nisan)
Nisan ayının ilk haftasında gerçekleşen Merkür'ün Koç seyri ile birlikte pratik yönümüz kuvvetlenirken çevremizle kurduğumuz iletişim de güç kazandı.
Yeniay Koç Burcunda (12 Nisan)
12 Nisan'da Koç burcunda gerçekleşecek olan Yeniay ile taşınma konusu gündeminize gelecek. Bize birçok ilki yaşatacak olan bu Yeniay, içimizde çözemediğimiz konulara son vermek için geliyor.
Venüs Boğa Burcunda (14 Nisan – 9 Mayıs)
Tarihler 14 Nisan'ı gösterdiğinde aşk ve sevgi gezegeni Venüs'ün hareketi başlayacak. Venüs, duygusal tercihlerimizin sonuçlarını konu alırken, keskin kişilikler ise ön planda olacak.
İletişim Gezegeni Toprağa Ayak Basıyor (19 Nisan – 4 Mayıs)
Hayatlarımızın ivmelendiği günleri işaret eden Merkür'ün Boğa seyri somu planları gün yüzüne çıkaracak. Değer verdiklerimize daha çok özen göstereceğiz.
Mars Yengeç Burcunda (23 Nisan – 11 Haziran)
Mücadele gezegeni Mars, 23 Nisan'da Yengeç burcunda hareket etmeye başlıyor. Hayatımızda belli konularda yeniden düzenlemelere gitmek isteyeceğiniz bu süreçte, ailemizde olan yorucu kişiler yeniden gündeme gelecek. Evliliğinde sorun yaşayanlar Mars'ın Yengeç haliyle ortaya çıkacak.
Venüs – Uranüs Kavuşumu (23 Nisan)
Aşkı temsil eden Venüs ile yeniliği temsil eden Uranüs, kavuşum yaparken kişisel alanımız ile ilgili değişimler ve düzenlemeler yapmak isteyeceğiz. Sorunları olan ilişkiler bütün bu sorunları aşacağı gücü bulacak içlerinde.
Merkür – Uranüs Kavuşumu (24 Nisan)
İletişim gezegeni Merkür ile Uranüs kavuşumu gerçekleşirken yenilikçi olan kişiler daha fazla ön plana çıkacak. Sorunlu ortaklıklara deva gibi gelecek bu kavuşum.
Dolunay Akrep Burcunda (27 Nisan)
Akrep burcunda gerçekleşecek Dolunay ile hepimizi ve özellikle de Türkiye'yi yoğun bir program bekliyor. Bu Dolunay hepimizi hizaya getirecek. Nisan ayı keskin başlamıştı. Dolunay'da bu keskinliğin ay sonunda da devam edeceğini işaret ediyor.
Oğlak Burcunda Plüton Retrosu (28 Nisan – 26 Ekim)
Retro geliyor hem de 26 Ekim'e kadar. Oğlak burcunda gerilemeye başlayacak olan yeraltı gezegeni bilinmezlikleri de beraberinde getirirken ani değişimlere hazır olun.