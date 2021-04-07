Ebru Şallı'dan Demet Akalın'a gönderme: TikTok'lar çocukların yeri değil!

Son dönemde çocukları yüzünden sosyal medya ağlarına ya da uygulamalarına para kaptıran mağdurlar arasına Demet Akalın da katılmıştı. Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın 7 yaşındaki kızı Hira Kurt, TikTok canlı yayınında bilmeden bastığı para gönderme butonlarıyla izlediği kişiye tamı tamına 7 bin TL göndermşti.
TikTok mağduru olan Demet Akalın 'Kredi kartımdan 7 bin TL çekilmiş bu resmen hırsızlık' demişti.
Önceki gün klinik çıkışı görüntülenen Ebru Şallı'ya Demet Akalın'ın 7 yaşındaki kızı Hira'nın bir Tik-Tok fenomenine 7 bin TL göndermesi hakkında ne düşündüğü soruldu.
İki çocuk annesi Şallı, "Çocuklarıma TikTok, sosyal medya konusunda pek izin vermiyorum. Zaten onların ilgi alanı değil. Oğlumun Instagram'ı yok. Çok şükür kitap okuyabilen, spor yapan, bir çocuk yetiştirdim. Sosyal medyada hepimiz varız ama çocukların çok küçük yaşlarda TikTok'larda danslar falan bana biraz fazla ve aşırı geliyor" açıklamasını yaptı.
"ÇOCUKLARA ÇOCUKLUĞUNU YAŞATMALIYIZ"
Eski manken, sözlerine; "Anne babaları şunu önerebilirim. Daha çok spora, kitaba yönlendirsinler. Malum okullar tatil evde okul ortamı yaşatabilirler. Çocuklara çocukluğunu yaşatmalıyız. Tiktok bence çocukların yeri değil. Yeni nesil bunlardan etkileniyor ama anne babalar bunu göstermezse etkilenmezler" diye devam etti.
Ebru Şallı, muhabirlerin "Demet Hanım biraz daha dikkatli olsun diyebilir miyiz?" sözüne, "Tabii" şeklinde karşılık verdi.
"SICAK HAVA İYİ GELDİ"
Geçtiğimiz günlerde eşi Uğur Akkuş ile Maldivler'da tatil yapan Ebru Şallı, tatili soran muhabirlere, "Güzel geçti. Sıcak hava iyi geldi" açıklamasında bulundu.
Kendi adını taşıyan markası ile internet üzerinden satış yapan Ebru Şallı, işlerinin iyi olup olmadığının sorulması üzerine, "Pandemiden dolayı iyi olan bir sektör yok. Market alışveriş dışında. Ben kendi markam olarak online alışverişte iyiyim. AVM'lere eskisi kadar gidilmiyor" dedi.
"PİLATES VİDEOLARI GELİYOR"
Uzun süredir ara verdiği pilates paylaşımlarına yeniden başladığını söyleyen Ebru Şallı, takipçilerinden bu konuda yoğun bir istek geldiğini ifade etti.
Şallı, "Herkes çok sevinmiş. Uzun süredir paylaşmıyordum, bugün ilk videomu attım. İnsanlardan rekor etkileşim aldım. Biraz dürttüler beni. Geçtiğimiz hafta YouTube çekimlerine de başladık. Daha kimse bilmiyor. Madem televizyonda pilates yapamıyoruz YouTube'da yapacağız" şeklinde konuştu.