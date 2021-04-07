Ebru Şallı'dan Demet Akalın'a gönderme: TikTok'lar çocukların yeri değil!

İki çocuk annesi Şallı, "Çocuklarıma TikTok, sosyal medya konusunda pek izin vermiyorum. Zaten onların ilgi alanı değil. Oğlumun Instagram'ı yok. Çok şükür kitap okuyabilen, spor yapan, bir çocuk yetiştirdim. Sosyal medyada hepimiz varız ama çocukların çok küçük yaşlarda TikTok'larda danslar falan bana biraz fazla ve aşırı geliyor" açıklamasını yaptı.