Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz rakiplerini ezdi geçti! 'EDHO' etiketi ile Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi!

Tuncay'ın yakalanmasıyla panik yaşayan istihbaratçı İlhan, Hızır'ın elinden Tuncay'ı almak istedi. Tuncay'ı elinden kaçıracağını anlayan Hızır Çakırbeyli, silahına davrandı ve Tuncay'ı İlhan'ın gözü önünde öldürdü. Bunun üzerine İlhan, Hızır ve İlyas'ı ortadan kaldırmak için mezbahaya götürdü. Bölümün final sahnesinde ise uzaktan keskin nişancı olarak destek veren Alparslan sayesinde Hızır ve İlyas kurtuldu.