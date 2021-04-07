Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz rakiplerini ezdi geçti! 'EDHO' etiketi ile Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi!

Tuncay'ın yakalanmasıyla panik yaşayan istihbaratçı İlhan, Hızır'ın elinden Tuncay'ı almak istedi. Tuncay'ı elinden kaçıracağını anlayan Hızır Çakırbeyli, silahına davrandı ve Tuncay'ı İlhan'ın gözü önünde öldürdü. Bunun üzerine İlhan, Hızır ve İlyas'ı ortadan kaldırmak için mezbahaya götürdü. Bölümün final sahnesinde ise uzaktan keskin nişancı olarak destek veren Alparslan sayesinde Hızır ve İlyas kurtuldu.
EN ÇOK İZLENEN DİZİ OLDU
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ, tüm kişilerde %10,52 izlenme oranı ve %22,93 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 189. bölüm etiketi #edho, bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi!