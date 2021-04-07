'Kuruluş Osman' 53. bölüm... Osman Bey hainleri tek tek avladı!

Hazal Hatun'u takip ederek Dündar'a destek veren hainleri ortaya çıkaran Osman Bey, üçünü bağlayıp Kayı Obası'na getirdi. Ahalinin şaşkın bakışları arasında konuşan Osman Bey "Obamızdaki hainin iş birliği yaptığı alçaklar işte bunlardır. Hazal Hatunu da onlarla kaçmaya çalışırken yakaladık. Nice alpımızın kanına giren obamızdaki hainin kim olduğunu öğrendim… Bilesiniz ki bu benim en kara günümdür… Obamızdaki hain… Kanımdan canımdan bildiğim, emmim Dündar Bey'dir… Tez vakitte yakalanıp yargılanıp cezası kesilecektir" diyerek gerçekleri açıkladı.

Osman Bey'in bu sözleri en çok Aygül Hatun'u yaraladı. Aygül Hatun, Osman Bey'e giderek "Osman Bey! Hain babamsa bile kanı sana helaldir demiştim. Töre ne derse o olsun! Obamızda hain kalmasın" sözleriyle desteğini ifade etti. Osman Bey, "Başını önüne eğmeyesin Aygül! Babanın günahı evladına kalmaz! Sen bizim başımızın tacısın… Utanması gereken asil soyuna kara çalan emmim Dündar beydir" sözleriyle Aygül Hatun'u teselli etti.