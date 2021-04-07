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Giriş Tarihi: 7.4.2021 17:09 Son Güncelleme: 7.4.2021 17:17

'da Osman Bey gazabı Dündar Bey'i fena yakacak! “Haine merhamet eden mazluma ihanet eder”

Kuruluş Osman'da Osman Bey gazabı Dündar Bey'i fena yakacak! “Haine merhamet eden mazluma ihanet eder”

Heyecanla izlenen, ikinci sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinden inmeyen , 7 Nisan Çarşamba saat 20:00’de yeni bölümüyle atv ekranında olacak. Dizinin 53’üncü bölümüne Osman Beyi ihanetini öğrendiği amcası Dündar Bey’in peşine düşerken; Dündar Bey, Nikola’ya sığınıyor! İşte kadrosunda Burak Özçivit (Osman), Nurettin Sönmez (Bamsı), Ragıp Savaş (Dündar), Erkan Avcı (Nikola), Didem Balçın (Selcan), Yıldız Çağrı Atiksoy (Malhun Hatun) gibi isimleri barındıran 'ın 53. bölümünde yaşanacaklar...

Heyecanla izlenen ikinci sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinden inmeyen Kuruluş Osman, 7 Nisan Çarşamba saat 20:00'de yeni bölümüyle atv ekranında olacak. Dizinin 53'üncü bölümüne Osman Beyi ihanetini öğrendiği amcası Dündar Bey'in peşine düşerken; Dündar Bey, Nikola'ya sığınıyor!

Kuruluş Osman 53. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video

OSMAN BEY'İN TEK HEDEFİ AMCASI DÜNDAR

Şeyh Edebalı'nın dergahındaki buluşmada obadaki hainle ilgili kanıta ulaşan Osman Bey, derhal amcası Dündar Bey'in peşine düşer. Umur Bey'e kanıtı kendisinden sakladığı için tepki gösteren Osman Bey, Dündar Bey'in ne pahasına olursa olsun bulunması için Alplerine talimat verir.

HAZAL HATUN YAKAYI ELE VERİYOR

Umur Bey ve Osman Bey arasındaki konuşmasını öğrenen ve deşifre olduğunu anlayan Dündar Bey, çareyi İnegöl Kalesi'ne giderek Nikola'ya sığınmakta bulur. Dündar Bey'in deşifre olması Papa'nın ajanları Süleyman ve Melik'i de telaşlandırır. Dündar Bey'in ihanetinin ortaya çıktığını anlayan Hazal Hatun, yardım istediği Süleyman ve Melik'le birlikte yakalanıp obaya getirilir. Savcı Bey ise Bayhoca'nın ölümünden sorumlu tuttuğu Dündar Bey'in cezasını bizzat kesmek istemektedir.

NİKOLA, DÜNDAR BEY'İ KOZ OLARAK KULLANIYOR

Osman Bey'in amcasının ihanetiyle yaşadığı şoku fırsat bilerek Söğüt'e saldırı planlayan Nikola, İnegöl Kalesi'ne giden Gündüz Bey'den Dündar Bey için taleplerde bulunur. Nikola'nın planına karşılık kendi stratejisini kuran Osman Bey ise Dündar Bey'i ele geçirmek için zekice bir plan kurar.

AYGÜL HATUN, HAZAL HATUN'U ÖLDÜRECEK Mİ?

Osman Bey, Dündar Bey'i ele geçirmek için ne yapacak? Nikola, Dündar Bey'e karşılık Osman Bey'den ne talep edecek? Osman Bey, ihanetin kanıtını saklayan Malhun Hatun ve Umur Bey'e nasıl tepki gösterecek? Aygül Hatun, Hazal Hatun'u öldürecek mi? Osman Bey, Papa'nın ajanları Süleyman ve Melik'i nasıl cezalandıracak? Nikola, Kayı Obası'ndaki karışıklıktan nasıl faydanalanacak? Malhun Hatun, Osman Bey'in güvenini yeniden kazanmak için ne yapacak? Savcı Bey, şehit oğlu Bayhoca'nın intikamını almak için ne yapacak?

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', atv ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.

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Kuruluş Osman'da Osman Bey gazabı Dündar Bey'i fena yakacak! “Haine merhamet eden mazluma ihanet eder”
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