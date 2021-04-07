Liseliler büyük ödüller için yarışıyor

Serhat Hacıpaşalıoğlu önderliğinde gerçekleştirilen İpana 23. Türkiye On-Line Liselerarası Müzik Yarışması için yapılacak başvurular 16 Nisan'da sona erecek. Türkiye'nin dört bir yanındaki liseliler, heyecanla büyük ödüllere kavuşacağı final tarihini bekliyor. İcra birincisine İpana Müzik Odası'nın verileceği yarışmada; en fazla katılım sağlayan birinci liseye 50 bin TL, ikinci liseye 25 bin TL, üçüncü liseye 15 bin TL nakit para verilecek. En fazla katılım sağlayan birinci, ikinci ve üçüncü okulun sorumlu öğretmenlerine cep telefonu hediye edilecek.