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Giriş Tarihi: 7.4.2021

Liseliler büyük ödüller için yarışıyor

Liseliler büyük ödüller için yarışıyor
Serhat Hacıpaşalıoğlu önderliğinde gerçekleştirilen İpana 23. Türkiye On-Line Liselerarası Müzik Yarışması için yapılacak başvurular 16 Nisan'da sona erecek. Türkiye'nin dört bir yanındaki liseliler, heyecanla büyük ödüllere kavuşacağı final tarihini bekliyor. İcra birincisine İpana Müzik Odası'nın verileceği yarışmada; en fazla katılım sağlayan birinci liseye 50 bin TL, ikinci liseye 25 bin TL, üçüncü liseye 15 bin TL nakit para verilecek. En fazla katılım sağlayan birinci, ikinci ve üçüncü okulun sorumlu öğretmenlerine cep telefonu hediye edilecek.
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Liseliler büyük ödüller için yarışıyor
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