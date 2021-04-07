Haberler Günaydın Haberleri Ünlü şarkıcı Kibariye uçakta fenalaştı! Kibariye'ye ilk müdahaleyi kabin ekibi yaptı!
Giriş Tarihi: 7.4.2021 20:15 Son Güncelleme: 7.4.2021 20:21

Ünlü şarkıcı uçakta fenalaştı! Kibariye'ye ilk müdahaleyi kabin ekibi yaptı!

Ünlü şarkıcı Kibariye uçakta fenalaştı! Kibariye'ye ilk müdahaleyi kabin ekibi yaptı!

Ünlü şarkıcı , 'dan 'e uçakla yolculuk yaptı. Yolculuk sırasında Kibariye'nin fenalaştığı belirtildi. Nefes almakta zorlanan Kibariye'ye ilk müdahale, kabin ekibi tarafından yapıldı. Uçuş sonrası havalimanı sağlık ekipleri tarafından kontrolleri yapılan Kibariye'nin, valizlerini yer hizmetleri görevlileri yardımı ile aldığı öğrenildi. İşte detaylar...

İstanbul'dan İzmir'e uçakla seyahat eden ünlü şarkıcı Kibariye'den kötü haber geldi... Uçakta nefes almakta zorlanan ünlü şarkıcıya ilk müdahaleyi yine kabin ekibi yaptı.

UÇAKTA FENALAŞTI

Ünlü şarkıcı Kibariye'nin İstanbul- İzmir uçağında fenalaştığı açıklandı.

NEFES ALMAKTA ZORLUK ÇEKTİ, İLK MÜDAHALE UÇAKTA YAPILDI

Nefes almakta zorlanan Kibariye'ye ilk müdahale, kabin ekibi tarafından yapıldı.

VALİZLERİNİ YARDIM ALARAK TAŞIDI

Uçuş sonrası havalimanı sağlık ekipleri tarafından kontrolleri yapılan Kibariye'nin, valizlerini yer hizmetleri görevlileri yardımı ile aldığı öğrenildi.

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Ünlü şarkıcı Kibariye uçakta fenalaştı! Kibariye'ye ilk müdahaleyi kabin ekibi yaptı!
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