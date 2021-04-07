Ünlü şarkıcı Kibariye uçakta fenalaştı! Kibariye'ye ilk müdahaleyi kabin ekibi yaptı!

İstanbul'dan İzmir'e uçakla seyahat eden ünlü şarkıcı Kibariye'den kötü haber geldi... Uçakta nefes almakta zorlanan ünlü şarkıcıya ilk müdahaleyi yine kabin ekibi yaptı.

UÇAKTA FENALAŞTI

Ünlü şarkıcı Kibariye'nin İstanbul- İzmir uçağında fenalaştığı açıklandı.