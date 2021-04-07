Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 7 Nisan 2021 Çarşamba! Bugün burcunuzda neler var?

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 7 Nisan 2021 Çarşamba günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 7 Nisan 2021 Çarşamba burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "BURÇLARIN BİLİNÇALTINA YOLCULUK" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI – 7 NİSAN 2021 ÇARŞAMBA

Astrogündem: Jüpiter – Chiron 45'liği sosyal medya dünyasının arka sokaklarını gözler önüne serecek. Yapay zekanın desteğini arkasına alan platformlar sahte ve pasif hesaplar konusunda tarihi kararlar alırken birçok siyasinin hesabı hacklenecek. Askıya alınan hesaplar da artacak. Gelecek vergi düzenlemeleri ise fenomenlerin dünyasını karıştıracak.

Koç: 12.03'den 22.30'a kadar Ay boşlukta hareket edecek. Ufak tefek sakarlıklar yapabilirsin. Dikkatli olmalısın. El yeteneklerinin üzerine gitmek isteyebilirsin.

Boğa: Kendini geliştirmek adına katıldığın kursların faydasını görmeye başlamak sana güçlü hissettiriyor. Dedikodulara mahal vermemeye dikkat!

İkizler: 12.03'den 22.30'a kadar Ay boşlukta hareket edecek. Verdiğin emeğin karşılığını alamadığın gergin anlar yaşasan da arkadaşların seni sakinleştirici bir etkide.