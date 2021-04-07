Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 7 Nisan 2021 Çarşamba! Bugün burcunuzda neler var?

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 7 Nisan 2021 Çarşamba günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 7 Nisan 2021 Çarşamba burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "BURÇLARIN BİLİNÇALTINA YOLCULUK" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.
Astrogündem: Jüpiter – Chiron 45'liği sosyal medya dünyasının arka sokaklarını gözler önüne serecek. Yapay zekanın desteğini arkasına alan platformlar sahte ve pasif hesaplar konusunda tarihi kararlar alırken birçok siyasinin hesabı hacklenecek. Askıya alınan hesaplar da artacak. Gelecek vergi düzenlemeleri ise fenomenlerin dünyasını karıştıracak.
Koç: 12.03'den 22.30'a kadar Ay boşlukta hareket edecek. Ufak tefek sakarlıklar yapabilirsin. Dikkatli olmalısın. El yeteneklerinin üzerine gitmek isteyebilirsin.
Boğa: Kendini geliştirmek adına katıldığın kursların faydasını görmeye başlamak sana güçlü hissettiriyor. Dedikodulara mahal vermemeye dikkat!
İkizler: 12.03'den 22.30'a kadar Ay boşlukta hareket edecek. Verdiğin emeğin karşılığını alamadığın gergin anlar yaşasan da arkadaşların seni sakinleştirici bir etkide.
Yengeç: Motivasyonunu düşüren insanlar sana itici gelebilir. Onlar ile gereksiz bir mücadeleye girmektense kendi hayatına odaklanıyorsun.
Aslan: 12.03'den 22.30'a kadar Ay boşlukta hareket edecek. Fuzuli yaptığın alışverişlerin farkına varıyorsun. Kendine bir ödeme planı oluşturabilirsin.
Başak: Duygusallığını kontrol altında tutmakta zorlanabilirsin. İlişkisi olan bir Başak burcuysan yaşadığın sıkıntılar seni karamsar bir havaya sokabilir.
Terazi: 12.03'den 22.30'a kadar Ay boşlukta hareket edecek. Yeni arkadaşlıklar kuracağın bir gün olabilir. Kendine vakit ayırmak için belli başlı bir rutin programı yapabilirsin.
Akrep: Çalışan bir Akrep burcuysan patronun ile yapacağın önemli bir konuşma olabilir. Hızlı ve fevri kararlar almamalısın.
Yay: 12.03'den 22.30'a kadar Ay boşlukta hareket edecek. Yaşadığın yoğunlukları üzerinden atmak istiyorsun. Hem maddi hem manevi sorumluluklarından uzaklaşmak istiyorsun.
Oğlak: Sorunlar karşısında panikleyebilirsin. Fakat vaktiyle iyiliğinin dokunduğu insanların sana yardıma gelmesi durumu toparlıyor.
Kova: 12.03'den 22.30'a kadar Ay boşlukta hareket edecek. İnişli çıkışlı bir ruh halinde olabilirsin. Kendine neden böyle olduğu için sorular sorabilirsin.
Balık: İş yerinde yaşanan rekabet bazı kıskanç tavırları doğurabilir. Bu rekabette sende yerini alıyorsun. Asılsız iddialar baş ağrıtacak.
BURÇLARIN BİLİNÇALTINA YOLCULUK
Zodyağın 12 burcu da yapı olarak birbirinden çok farklıdır. Buna ek olarak kendine özel bilinmezlikleri de vardır elbette. Burçların dışa vuramadığı, bilincinin bir köşesinde yer eden ve dile gelmeyen birçok duygu ve düşünce de vardır şüphesiz. Peki her burcun bilinçaltı aynı mı işler? Burçtan burca farklılık gösterir mi? Bu soruların hepsine yanıtınız evet ise, burçların bilinçaltına doğru gizemli bir yolculuğa çıkmaya hazır olun.
KOÇ
Yönetici gezegeni, Mars olan Koç burçlarının güçlü yapıları dikkat çekerken, bilinçaltlarında "Ya bu gücümü kaybedersem ve çaresiz görünürsem." konusu yer etmeden duramaz.
BOĞA
Yeme, içme konularında keyfine düşkün olan Boğa burçlarının, bilinçaltlarında aç kalma, istediği maddi seviyede olamama ve boşlukta hissetme duygusu yatar.
İKİZLER
Çevresine ve insanlarla olan diyaloglarına çok önem veren İkizler burcunun bilinçaltında ise yalnız kalmak ve düşüncelerinde kısıtlanma konuları vardır.
YENGEÇ
Plan, program ve düzen içerisinde olmayı seven Yengeç burçları, programının bozulması, aksamasını hiç istemez, bilinçaltında bu düşünceler kendisine çokça yer bulur.
ASLAN
Gösteriş ve ön planda olma Aslan burçlarını tanımlarken sıkça kullanılan kelimelerden sadece bazıları. Ateş burçlarının bilinçaltında yalnız kalmak ve beğenilmemek konusu zihinlerini oldukça meşgul eder.
BAŞAK
Sosyal çevresiyle vakit geçirmeyi çok seven Başak burçları, kuvvetli bir iletişim diline sahiptir. Bilinçaltında ise sosyal yönünü kaybetme ve kendini istediği gibi ifade edememe konusu sıkça yer alır.
TERAZİ
Terazi burçları hayatlarındaki uç noktalarda verdiği kararları ile bilinir. Seçimlerinde yaptıkları tercih ne olursa olsun, diğer seçeneği de düşünmeden edemezler. Bilinçaltları hep bir alternatif yol çizer.
AKREP
Kendi iç dünyasına olan düşkünlüğü ile bilinen Akrep burçları, çevresiyle bilgi paylaşımında cimri davranabilir. Bilinçaltında ise "Ya sırlarım duyulursa diye düşünmeden duramazlar."
YAY
Özgürlüklerine son derece düşkün olan Yay burçları kısıtlanmayı sevmezler. Ateş burçları, bilinçaltında geçmiş konuların tekrar gündeme gelmesini çokça düşünür.
OĞLAK
Planlı ve programlı hareket eden Oğlak burçları düzenlerinin bozulmasını istemez. Sahip olduklarını kaybetmek Oğlak burçlarının bilinçaltında çokça yer bulur.
KOVA
Sürekli çabalayan ve arayış içerisinde olan Kova burçları, ekip çalışmasında çok başarılı profil çizer. Bilinçaltında ise yalnız kalma endişesi yatar.
BALIK
Su grubunun en derin düşünceli burcu çevresiyle daima uyumlu olmak ister. Her ne kadar beğenilme kaygısı taşımasalar da beğenilme arzusu ve isteği bilinçaltlarında yatar.