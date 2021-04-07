Yeni klıbi için 1500 yıllık sarnıcı kapattı

Şarkıcı Aslı Hünel, 'Ayarsızım' şarkısının klibini geçtiğimiz günlerde tarihin merkezi Ayasofya'da çekti. Hagia Sofia Mansions-Curio Collection By Hilton Otel'in içerisinde bulunan ve 542 yılında Bizans İmparatoru Justinianus tarafından inşa edilen bir sarnıçta gerçekleşen klip, 150 bin TL'ye mal oldu. Klibin bir kısmı da otelde yer alan tarihi hamamda çekildi. Hünel, turizmin canlanması için bu tür projelerin daha çok hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Şarkı, bugün beş dilde altyazı seçeneğiyle müzikseverlerle buluştu.