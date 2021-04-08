Astrolojiye ilgi duyanlara özel iki dergi

Astrolog ve Feng Shui uzmanlarının destekleriyle hazırlanan Astroloji Çin dergisinin ardından, bu tür konulara meraklı olanların ilgisini çekecek yeni bir dergi daha okurlarla buluştu. Astroloji Vedik adlı dergide, Hindistan'ın binlerce yıllık bilgeliğiyle şekillenen Vedik Astroloji'ye dair uzman astrologlardan yazılar, burç yorumları, Türkiye ve dünya gündemine dair analizler yer alıyor. Daha sağlıklı, daha mutlu ve dengeli bir yaşam için Ayurvedik felsefesiyle tanışacağınız derginin 'Ayurvedik Lezzetler' adlı hediye kitapçığında ise birbirinden özel tarifler bulunuyor. Çin Astrolojisi dergisinde ise Çin burcunuzu ve bu yıl sizi nelerin beklediğini öğrenebilir; aşk, sağlık, kariyer, finans ve dekorasyon gibi hayatın önemli alanlarında Çin Astrolojisi yorumlarını okuyabilirsiniz. Bu bilgiler ışığında doğru adımlar atabilir; Türkiye ve dünya ekonomisine dair ipuçlarını bulabilirsiniz. Dergide şekersiz, glutensiz ve vegan tarifler de var.