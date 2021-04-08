Belalı sevgili silahla tehdit huzur bozma suçundan yargılanıyor

Geçtiğimiz günlerde aracında uyuşturucu madde bulunduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan oyuncu Ayşegül Çınar, uyuşturucu maddeyi eski erkek arkadaşı Furkan Çalıkoğlu'nun aracına koyduğunu iddia etmişti. Çınar, şimdi de eski sevgilisiyle geçtiğimiz aylarda yaşadığı bir silahlı tehdit olayıyla gündeme geldi.İddiaya göre Çalıkoğlu, bir gece genç oyuncunun evine gitti. Çift arasında tartışma yaşandı. Tartışma sırasında Çalıkoğlu, "Sen or...usun. Senin ananı avradını sinkaf edeceğim... Senin hayatını sinkaf edeceğim... Hayatı sana zehir edeceğim, bak gör..." diyerek hakaretler savurdu. Ardından, mutfağa giderek aldığı bıçakla genç oyuncuyu tehdit ederek yaraladı. Çınar, hemen polisi arayıp ihbarda bulundu. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonunda Furkan Çalıkoğlu hakkında, 'silahla tehdit', 'kişilerin huzur ve sükununu bozma', 'hakaret' suçlarından yargılanması devam ediyor.Çalıkoğlu'nun yanındaki arkadaşı Ersoy G.'nin de ifadesine başvuruldu. Ersoy, arkadaşının kendisini aradığını "Benim Ayşegül'ü görmem lazım, Göktürk'e gidelim" dediğini, yolda Ayşegül'ün aracını takip ettiklerini anlattı.Ayşegül Çınar'ın ihbarıyla olay yerine gelen polise kendini iyi hissetmediğini ve oturmak istediğini söyleyen Çalıkoğlu, sonra aniden koşarak evden kaçtı. Çınar, can güvenliğinden endişe duyarak eşyalarını toparlayarak, aracıyla evden çıktıktan sonra Göktürk yolu üzerindeyken Çalıkoğlu'nun kendisini takip ettiğini fark etti. Polis, genç kadının ihbarı sonucu Çalıkoğlu'nun izini buldu. Elindeki silahla polislere direnen Çalıkoğlu, yine kaçarak izini kaybettirdi.