Bu maraton dünyaya örnek olur

Alanya'da düzenlenen patika koşusu dünyanın dört bir yanından spor sevdalılarını Akdeniz'de buluşturdu. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Atletizm Federasyonu'nun destekleri ve Merrell'in isim sponsorluğunu üstlendiği Alanya Ultra Trail Maratonu'na, 24 ülkeden 15'i elit 544 atlet katıldı. Yarışın 4 farklı kategorisinde de finişi ilk kadın sporcular geçti. Uluslararası yarışlarda kazandığı 'Dağların Arslanı' lakabını alan Ahmet Arslan, Türkiye'ye gelen sporcuların şanslı olduğunu söyledi. Arslan, "Sloganımız deniz, güneş, koş idi. Alanya ve Toros Dağları koşular için Avrupa'da ve dünyada marka olacaktır" dedi.