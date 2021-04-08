Bugün burcunuzda neler var? Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 8 Nisan 2021 Perşembe!

YAZA ERKEN HAZIRLIK

Hepimizin en çok sevdiği, hiç bitmesin dediği yaz aylarına doğru geliyoruz. Hareketsiz kaldığımız süreci düşünecek olursak, yaz aylarına olan hazırlığa geç olmadan başlamak istiyoruz doğal olarak. Neredeyse bir yıldan fazladır hayatımızda olan pandemi süreci bizi ne kadar atalete itse de "erken kalkan yol alır." Sözünü hatırlayacağız. Gelin sağlıklı yaşamın en temel ipuçlarının üzerinden bir daha geçelim. Kova Çağına açılan gök kubbe uzun zamandır bilinen terimleri de değişime uğratıyor. Belki 20 yıl sonra obezite kalmayacak. O günlerin tohumu ise bugünlerde yapacağımız ile atılacak. Yeni alışkanlıklar hayatımıza kök salacak.

İlk Olarak Beslenme

Her besinin tüketilmesi için doğru zaman gerekir. Yaz aylarına yaklaşırken de kış aylarında müptelası olduğumuz çoğu yiyeceğe ara vermemiz gereken günler geldi. Her besinin mevsiminde tüketilmesi önemlidir sonuçta. Güne İlk olarak mutlak suretle kahvaltıyla başlayın. Günün en önemli öğünü olan kahvaltı, gün boyunca ihtiyaç duyduğunuz eforu sağlamanızda size yardımcı olur. Harcadığınız enerji ile aldığınız besinleri bir dengeye oturttuğunuz anda çabalarınızın sonucunu alabileceksiniz. Ancak sonuçları görmek konusunda aceleci olmamak lazım.

Uyku

Beslenme gibi uyku da temel ihtiyaçlarımızdandır. Yaşamımızın büyük bir kısmını uykuda geçiririz. Düzenli uyku bağışıklık sistemini güçlendirdiği gibi fiziksel olarak rahatlamanıza da yardımcı olur. Yaz aylarının yaklaştığını ve hareket kazanacağımızı düşünürsek, düzenli uyku sayesinde bolca enerji depolayacağımızı da unutmayın. Uyku terörü ile başı dertte olanlar uzmanların yatmadan önce yemek yenilmemesi önerisini unutmamalılar.