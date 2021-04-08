Bugün burcunuzda neler var? Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 8 Nisan 2021 Perşembe!

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 8 Nisan 2021 Perşembe günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 8 Nisan 2021 Perşembe burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "YAZA ERKEN HAZIRLIK" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.
Astrogündem: Gökyüzü ateş burcunun iktidarına geçti. 4 Nisan 1949 tarihinde Koç Stelyumunda kurulan NATO sonun başlangıcına giriyor. Sürpriz askeri üslerin kurulması yanı sıra farklı asker konuşlandırmaları ekranlara kilitlenmemize sebep olabilir.
Koç: Bugün, Merkür Chiron kavuşumu var. Deneyimlerinden oldukça bol faydalanman gereken olaylar ile karışılabilirsin. Pozitif bakış açını kaybetmek istemiyorsun.
Boğa: Merkür, Plüton kavuşumu gerçekleşiyor. İlişkisi olan bir Boğa burcuysan gelecek konusunda daha aydınlık düşüncelere sahip olabilirsin.
İkizler: Sorumluluklarına gereken önemi göstermediğin karşılaşacağın sorunlar ile kanıtlanabilir. Bu konuda hızlı hareket etmen ve pratik düşünmen gerektiğini biliyorsun.
Yengeç: Kariyer evinde yaşadığın sıkıntıları atlatmak istiyorsun. Hobilerine daha çok vakit ayırmak için verimli bir plan yapabilirsin.
Aslan: Vaktini iyi kullanmalısın. Zaman ayırma ya da planlama yapma konusunda bazı sıkıntılar yaşayabilirsin.
Başak: Ay, karşıt burcunda hareket ediyor. Çevresel etkenler ile yaşadığın sorunlardan sıyrılmak istiyorsun. Yorgunluklarının hafiflediğini hissedebilirsin.
Terazi: Ekip çalışmasında olan verimin işindeki problemlerini ortadan kaldırıyor. Kazancını artırmak istiyorsun. Kişisel bakımına olan düşkünlüğün artıyor.
Akrep: Hayallerin ve hedeflerin için hızlanıyorsun. Emek vermeden karşılık alınmadığını biliyorsun. Aile yaşantın ile uyumun sana birçok avantaj kazandırıyor.
Yay: İletişime açık bir insansın. Fakat bugün arkadaşlarına karşı bazı potlar kırabilirsin. Bu konuda konuşacaklarını seçerek konuşmalısın.
Oğlak: Yakın arkadaşların ile yaşadığın problemlerini geride bırakıyorsun. Aklına takılan sorunlardan kurtulman manevi anlamda rahatlamanı sağlıyor.
Kova: İnsanların sana karşı düşüncesiz davranması biraz içerlemene neden olabilir. Fakat ailenin desteğini arkanda hissediyorsun.
Balık: Ay, bugün burcunda hareket ediyor. Arkadaşların adına daha yapıcı bir yaklaşım sergiliyorsun. Bu durum onların arasında saygınlığını artırıyor.
YAZA ERKEN HAZIRLIK
Hepimizin en çok sevdiği, hiç bitmesin dediği yaz aylarına doğru geliyoruz. Hareketsiz kaldığımız süreci düşünecek olursak, yaz aylarına olan hazırlığa geç olmadan başlamak istiyoruz doğal olarak. Neredeyse bir yıldan fazladır hayatımızda olan pandemi süreci bizi ne kadar atalete itse de "erken kalkan yol alır." Sözünü hatırlayacağız. Gelin sağlıklı yaşamın en temel ipuçlarının üzerinden bir daha geçelim. Kova Çağına açılan gök kubbe uzun zamandır bilinen terimleri de değişime uğratıyor. Belki 20 yıl sonra obezite kalmayacak. O günlerin tohumu ise bugünlerde yapacağımız ile atılacak. Yeni alışkanlıklar hayatımıza kök salacak.
İlk Olarak Beslenme
Her besinin tüketilmesi için doğru zaman gerekir. Yaz aylarına yaklaşırken de kış aylarında müptelası olduğumuz çoğu yiyeceğe ara vermemiz gereken günler geldi. Her besinin mevsiminde tüketilmesi önemlidir sonuçta. Güne İlk olarak mutlak suretle kahvaltıyla başlayın. Günün en önemli öğünü olan kahvaltı, gün boyunca ihtiyaç duyduğunuz eforu sağlamanızda size yardımcı olur. Harcadığınız enerji ile aldığınız besinleri bir dengeye oturttuğunuz anda çabalarınızın sonucunu alabileceksiniz. Ancak sonuçları görmek konusunda aceleci olmamak lazım.
Uyku
Beslenme gibi uyku da temel ihtiyaçlarımızdandır. Yaşamımızın büyük bir kısmını uykuda geçiririz. Düzenli uyku bağışıklık sistemini güçlendirdiği gibi fiziksel olarak rahatlamanıza da yardımcı olur. Yaz aylarının yaklaştığını ve hareket kazanacağımızı düşünürsek, düzenli uyku sayesinde bolca enerji depolayacağımızı da unutmayın. Uyku terörü ile başı dertte olanlar uzmanların yatmadan önce yemek yenilmemesi önerisini unutmamalılar.
Nerede Hareket Orada Bereket
Spor demek sadece fitness salonlarında çalışmak değildir. Unutmayalım ki pandeminin bize öğrettiği en büyük rutinlerden birisi de sporumuzu aynı zamanda evde de yapabilmek. Sonuçta hareketsiz kalmamak ve kaslarımızı bir şekilde çalıştırmak ilk hedefimiz. Düzenli sporun yolu sağlıklı bir yaşamla taçlanır. Yapacağımız spor aktivitesi sonucunda hem duygusal gel gitlerimizi bir kenara itebilecek hem de kendimizi fiziksel açıdan daha iyi hissedeceğiz. 2021'in önemli anahtar kelimelerinden bir tanesi de "hareket etmek!"
Cilt Bakımı
Güneşin içimizi ısıtacağı günler yaklaşıyor. Yaz aylarında da Güneş'in cildimizi parlatacağını düşünürsek cildimiz için ciddi bir hazırlık şart. Cildimiz, birçok dış ve psikolojik etkenden dolayı yıpranır. Parlak ve pürüzsüz bir cilt için bakımınızı ihmal etmeyin. Unutmayın ki yaz aylarında Güneş size ışık tutacak.
Dekorasyon
Yaza hazırlanırken sadece kendimizi hazırlamak yetmez. Yaşam alanımızı da bu ölçüde şekillendirmemiz gerekir. Yaz ayları için evin dekorasyonunda hareketliliği anlatan renklerin kullanması, motivasyonunuzun artmasında size oldukça yardım edecek. Yenilenme içgüdüsü her yerde!