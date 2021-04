Çılgın Bediş yakın zamanda ekranlara geri mi dönüyor? Çılgın Bediş oyuncularından bomba itiraflar!

Çılgın Bediş yakın zamanda ekranlara geri mi dönüyor?

Her şeyin havada kaldığını ve aslında diziyi bitirmek istemediklerini itiraf eden Çılgın Bediş ekibinin Bediş'i Yonca Evcimik, "Artık bunların devamı yeni bölüm çekersek gelir. Aslında dijital platformların birinden sordular nasıl yapabiliriz diye. Henüz bir noktaya geldiğini sanmıyorum ama her an olabilir! Benim gönlüm çok olmasından yana ama tabi o günden bu güne adapte etmek çok kolay bir şey değil. Yeni bir şey yazılması ve yeni jenerasyon ile birleşmesi gereken bir yol olması gerekiyor. Bence gönülden ve pozitif düşünürsek olur arkadaşlar." şeklinde konuştu.

İşte Çılgın Bediş röportajının tüm detayları...

Diziyi yeniden çekmeyi düşünebileceğinizi söylemiştiniz daha önce, ya da özel bölüm yapmak gibi bir düşünceniz olduğundan bahsetmiştiniz. Böyle bir proje düşünceniz var mı gerçekten?

Yonca Evcimik (Çılgın Bediş): Tadı çok damağımızda kaldı ve ekipteki herkes çok istekli. Hatta Bütün ülkenin tadı damağında kaldı da diyebiliriz.

Sonay Aydın (Banu): Aslında biz son vermeyi düşünmüyorduk zaten o yüzden havada kaldı her şey.

Cenk Torun (Oktay): Yonca'nın patladığı bölüm değil mi? Evet.

Yonca Evcimik (Çılgın Bediş): Belki de daha iyi oldu çünkü oradan devam edecek bir sürü hikaye çıkabilir.

Cenk Torun (Oktay): Aslında devamını çektik ama başka kanalda devam etti. Fakat hiçbir yerde yok.

Yonca Evcimik (Çılgın Bediş): Ama herkes öbür tarafta kaldı zaten.

Çiçek Dilligil (Mükü): Beş ölüm çekmiştik.

Cenk Torun (Oktay): Benim sanki bir 9 bölüm alacağım vardı diye kalmıştı aklımda! (gülüyor). Oradan hiç alamadık çünkü.