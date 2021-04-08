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Giriş Tarihi: 8.4.2021 23:38

Çırağan Sarayı’nda pandemiye rağmen skandal defile!

CEYDA TAYLAN
Çırağan Sarayı’nda pandemiye rağmen skandal defile!

Gelin Damat Dergisi tarafından Çırağan Sarayı’nda “5. Gelin Damat Fashion Day 51 Modacı” defilesi düzenlendi. Pandemi tedbirlerinin alınmadığı gözlenen etkinlik büyük tepki çekti.

Koronavirüs salgınının pik yaptığı günlerde Gelin Damat Dergisi tarafından Çırağan Sarayı'nda 7-8 Nisan tarihlerinde "5. Gelin Damat Fashion Day 51 Modacı Defilesi" gerçekleştirildi. Defilenin organizatörlüğünü Ferhat Muğurtay üstlenirken defileye ünlü isimler katıldı.

BİRÇOK ÜNLÜ DE YER ALDI

Wilma Elles ve Burak Törün'ün sunuculuğunu yaptığı defilede, İvana Sert, Özge Ulusoy, Şebnem Schaefer, Tuğba Özay, Ece Gürsel, Didem Taslan, İpek Tanrıyar, Tuğba Altıntop, Ece Prim, Simge Tertemiz, Hatice ve Betül Şahin gibi isimler podyuma çıktı.

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

İki gün boyunca süren defile süresince sosyal medyaya yansıya görüntülerde pandemi tedbirlerinin alınmadığı gözlendi. Vatandaşlar gerçekleştirilen defiledeki sorumsuzluğa büyük tepki gösterdi.

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Çırağan Sarayı’nda pandemiye rağmen skandal defile!
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