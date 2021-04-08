Kaan Girgin eski eşi Seran Göçer ile mahkemelik olmuştu! Çocuğuna karşı sorumluluklarını yerine getirmediği için…

BABASINI 1-2 DEFA GÖRDÜ

Hürriyet'in haberine göre; Kaan Girgin ile 13 yıl önce anlaşmalı boşanan Göçer'in dava dilekçesinde şu ifadeler yer aldı: "Tarafların bugün 13 yaşında olan çocuğu S.G.'nin velayeti anneye verilmiştir. Ancak S.G. bugüne kadar sadece 1 ya da 2 defa babasını görmüştür. Çocuğun annesiyle soyadının farklı olması gerek okulunda, gerekse sosyal yaşamında büyük sıkıntı yaşatmaktadır."