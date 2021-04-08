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Giriş Tarihi: 8.4.2021 08:09 Son Güncelleme: 8.4.2021 08:16

eski eşi ile mahkemelik olmuştu! Çocuğuna karşı sorumluluklarını yerine getirmediği için…

Kaan Girgin eski eşi Seran Göçer ile mahkemelik olmuştu! Çocuğuna karşı sorumluluklarını yerine getirmediği için…

Oyuncu ile , 3 yıl evli kaldıktan sonra 2008’de boşanmıştı. Seran Göçer’in eski eşi Kaan Girgin’le ilgi iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Doktor Seran Göçer, 13 yıl önce boşandığı oyuncu Kaan Girgin’den olan kızı S.G.’nin (12) kendi soyadı ‘Göçer’i kullanması için dava açmıştı. Göçer, esi eşi Kaan Girgin’in çocuğuna karşı sorumluluklarını da yeri getirmediğini iddia etmişti. Seran Göçer, Kaan Girgin’den olan kızı S.G.’nin (13) kendi soyadı ‘Göçer’i kullanması için açtığı davayı kazandı.

Ünlü doktor Seran Göçer, 13 yıl önce boşandığı oyuncu Kaan Girgin'den olan kızı S.G.'nin (13) kendi soyadı 'Göçer'i kullanması için açtığı davayı kazandı.

Göçer, avukatı Özlem Yazıcıoğlu aracılığıyla mahkemeye başvurarak kızının kendi soyadını kullanması için dava açmıştı.

BABASINI 1-2 DEFA GÖRDÜ

Hürriyet'in haberine göre; Kaan Girgin ile 13 yıl önce anlaşmalı boşanan Göçer'in dava dilekçesinde şu ifadeler yer aldı: "Tarafların bugün 13 yaşında olan çocuğu S.G.'nin velayeti anneye verilmiştir. Ancak S.G. bugüne kadar sadece 1 ya da 2 defa babasını görmüştür. Çocuğun annesiyle soyadının farklı olması gerek okulunda, gerekse sosyal yaşamında büyük sıkıntı yaşatmaktadır."

Mahkeme, küçük S.G.'nin soyadının annesinin soyadı 'Göçer' olarak değiştirilmesine karar verdi.

Seran Göçer ve Kaan Girgin, 3 yıl evli kaldıktan sonra 2008'de boşanmıştı.

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Kaan Girgin eski eşi Seran Göçer ile mahkemelik olmuştu! Çocuğuna karşı sorumluluklarını yerine getirmediği için…
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