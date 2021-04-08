Son dakika: Çocuklar Duymasın'ın Sertaç'ı Kalust Şalcıoğlu koronaya yakalanmıştı... Kalust Şalcıoğlu'nun durumu ağır!

Ekranların uzun soluklu dizisi Çocuklar Duymasın'ın Sertaç'ı Kalust Şalcıoğlu'dan kötü haber geldi. Son dakika haberine göre; iki gün önce koronavirüse yakalandığını duyuran ünlü oyuncu Kalust Şalcıoğlu'nun durumunun ağırlaştığı öğrenildi.
Özel bir hastanede tedavi altına alınan Kalust Şalcıoğlu, 2 gün önce Instagram hesabından bir paylaşım yaparak durumu hakkında bilgilendirme yapmıştı. Oyuncu paylaşımına şunları yazmıştı:
"Evet, sonunda ben de Covid olmayı başardım... Biraz akciğerlerime de inmiş maalesef..."