Haberler Günaydın Haberleri Son dakika: Çocuklar Duymasın'ın Sertaç'ı Kalust Şalcıoğlu koronaya yakalanmıştı... Kalust Şalcıoğlu'nun durumu ağır!
Giriş Tarihi: 8.4.2021 15:53 Son Güncelleme: 8.4.2021 16:02

: 'ın Sertaç'ı koronaya yakalanmıştı... Kalust Şalcıoğlu'nun durumu ağır!

Son dakika: Çocuklar Duymasın'ın Sertaç'ı Kalust Şalcıoğlu koronaya yakalanmıştı... Kalust Şalcıoğlu'nun durumu ağır!

Ekranların uzun soluklu dizisi 'ın Sertaç'ı 'dan kötü haber geldi. haberine göre; iki gün önce koronavirüse yakalandığını duyuran ünlü oyuncu Kalust Şalcıoğlu'nun durumunun ağırlaştığı öğrenildi. Hayranlarını üzen haber sonrası merak konusu oldu... İlk günleri hafif atlatan 42 yaşındaki oyuncunun Kalust Şalcıoğlu'nun durumu ağırlaşınca yoğun bakıma alındığı ortaya çıktı.

Ekranların uzun soluklu dizisi Çocuklar Duymasın'ın Sertaç'ı Kalust Şalcıoğlu'dan kötü haber geldi. Son dakika haberine göre; iki gün önce koronavirüse yakalandığını duyuran ünlü oyuncu Kalust Şalcıoğlu'nun durumunun ağırlaştığı öğrenildi.

Özel bir hastanede tedavi altına alınan Kalust Şalcıoğlu, 2 gün önce Instagram hesabından bir paylaşım yaparak durumu hakkında bilgilendirme yapmıştı. Oyuncu paylaşımına şunları yazmıştı:

"Evet, sonunda ben de Covid olmayı başardım... Biraz akciğerlerime de inmiş maalesef..."

Hayranlarını üzen haber sonrası Kalust Şalcıoğlu'nun sağlık durumu merak konusu oldu... İlk günleri hafif atlatan 42 yaşındaki oyuncunun Kalust Şalcıoğlu'nun durumu ağırlaşınca yoğun bakıma alındığı ortaya çıktı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Çocuklar Duymasın'ın Sertaç'ı Kalust Şalcıoğlu koronaya yakalanmıştı... Kalust Şalcıoğlu'nun durumu ağır!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA