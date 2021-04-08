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Giriş Tarihi: 8.4.2021 07:25 Son Güncelleme: 8.4.2021 07:44

Haberler: Oyuncu ’ın başı eski sevgilisi ile dertte! Aracında madde bulunmuştu…

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Son Dakika Haberler: Oyuncu Ayşegül Çınar’ın başı eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu ile dertte! Aracında uyuşturucu madde bulunmuştu…

… Oyuncu ’ın evini basıp araçla takip eden eski sevgilisi , kendisini yakalamak isteyen emniyet güçlerine tüfekle direndi. Polis, Çalıkoğlu’nu durdurmak için aracının lastiğine ateş etti. Aracında madde bulunan oyuncu Ayşegül Çınar, bu durumdan eski erkek arkadaşı Furkan Çalıkoğlu’nu sorumlu tutmuştu. İki eski aşık arasında başka bir olayın daha yaşandığı ortaya çıktı. Furkan Çalıkoğlu’nun bir süre önce genç oyuncunun evine gittiği, çıkan tartışmada Ayşegül Çınar’a, “Sen or......n, hayatını mahvedeceğim” dediği, ardından da bıçakla genç oyuncuyu tehdit ettiği iddia edildi. Ayşegül Çınar, olay esnasında polisi arayıp yardım istemiş.

Ayşegül Çınar'ın uyuşturucuyu aracına koyduğunu iddia ettiği eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu'yla başının daha önce de derde girdiği ortaya çıktı. Genç kadını bıçakla tehdit eden, yakalandığında ise polise silahla direnen Çalıkoğlu hakkında dava açıldı.

Geçtiğimiz günlerde aracında uyuşturucu madde bulunduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan oyuncu Ayşegül Çınar, uyuşturucu maddeyi eski erkek arkadaşı Furkan Çalıkoğlu'nun aracına koyduğunu iddia etmişti. Çınar, şimdi de eski sevgilisiyle geçtiğimiz aylarda yaşadığı bir silahlı tehdit olayıyla gündeme geldi.

TARTIŞMA YAŞANDI

İddiaya göre Çalıkoğlu, bir gece genç oyuncunun evine gitti. Çift arasında tartışma yaşandı. Tartışma sırasında Çalıkoğlu, "Sen or...usun. Senin ananı avradını sinkaf edeceğim... Senin hayatını sinkaf edeceğim... Hayatı sana zehir edeceğim, bak gör..." diyerek hakaretler savurdu.

Ardından, mutfağa giderek aldığı bıçakla genç oyuncuyu tehdit ederek yaraladı. Çınar, hemen polisi arayıp ihbarda bulundu. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonunda Furkan Çalıkoğlu hakkında, 'silahla tehdit', 'kişilerin huzur ve sükununu bozma', 'hakaret' suçlarından yargılanması devam ediyor.

'BENİ ARAYIP YARDIM İSTEDİ'

Çalıkoğlu'nun yanındaki arkadaşı Ersoy G.'nin de ifadesine başvuruldu. Ersoy, arkadaşının kendisini aradığını "Benim Ayşegül'ü görmem lazım, Göktürk'e gidelim" dediğini, yolda Ayşegül'ün aracını takip ettiklerini anlattı.

POLİSİN ELİNDEN İKİ KEZ KAÇTI

Ayşegül Çınar'ın ihbarıyla olay yerine gelen polise kendini iyi hissetmediğini ve oturmak istediğini söyleyen Çalıkoğlu, sonra aniden koşarak evden kaçtı. Çınar, can güvenliğinden endişe duyarak eşyalarını toparlayarak, aracıyla evden çıktıktan sonra Göktürk yolu üzerindeyken Çalıkoğlu'nun kendisini takip ettiğini fark etti. Polis, genç kadının ihbarı sonucu Çalıkoğlu'nun izini buldu. Elindeki silahla polislere direnen Çalıkoğlu, yine kaçarak izini kaybettirdi.

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Son Dakika Haberler: Oyuncu Ayşegül Çınar’ın başı eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu ile dertte! Aracında uyuşturucu madde bulunmuştu…
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