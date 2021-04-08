Son Dakika Haberler: Oyuncu Ayşegül Çınar’ın başı eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu ile dertte! Aracında uyuşturucu madde bulunmuştu…

POLİSİN ELİNDEN İKİ KEZ KAÇTI

Ayşegül Çınar'ın ihbarıyla olay yerine gelen polise kendini iyi hissetmediğini ve oturmak istediğini söyleyen Çalıkoğlu, sonra aniden koşarak evden kaçtı. Çınar, can güvenliğinden endişe duyarak eşyalarını toparlayarak, aracıyla evden çıktıktan sonra Göktürk yolu üzerindeyken Çalıkoğlu'nun kendisini takip ettiğini fark etti. Polis, genç kadının ihbarı sonucu Çalıkoğlu'nun izini buldu. Elindeki silahla polislere direnen Çalıkoğlu, yine kaçarak izini kaybettirdi.