Türk tasarımcının tasarımları Dubai yolcusu

Tasarımcı Pınar Kerimoğlu'nun tasarımları Dubai yolcusu. İki yıl önce kurduğu Lady Estrella'yı Dubai'ye taşımaya hazırlanan Pınar Kerimoğlu heyecanlı ve iddialı. Özel ve her beden hazırladığı tasarımları ile dikkat çeken Kerimoğlu, "Lady Estrella'da her bedene özel tasarımlar hazırlıyoruz. Arap Emirlikleri, İran, Mısır, Bakü, Lübnan'dan çok müşterimiz var. Ve Dubai'den inanılmaz bir teklif geldi. Bayram sonrası sizi oradaki dükkanım ile tanıştıracağım" dedi. Kerimoğlu, "Ben bu işi iki sene önce aşkla kurdum. Çünkü kadın dediğin ışıltıdır, büyüdür, güzeldir. Tasarımlarımda da bunu yansıtmaya çalışıyorum" dedi.