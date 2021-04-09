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Giriş Tarihi: 9.4.2021 16:36 Son Güncelleme: 9.4.2021 16:38

'u yıkan haber! Türk sanat müziği sanatçısı sebebiyle hayatını kaybetti!

DHA
Bülent Ersoy'u yıkan haber! Türk sanat müziği sanatçısı Zeki Çetin koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti!

Türk sanat müziğinin usta isimlerinden , geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanmıştı. Gelen haberine göre usta sanatçı Zeki Çetin koronaya yenik düştü. Acı haberi alan sosyal medya hesabından üzüntüsünü dile getirdi.

Türk sanat müziğinin usta isimlerinden Zeki Çetin, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanmıştı. Zeki Çetin bugün yaşamını yitirdi.

Vefat haberini alan Bülent Ersoy, üzüntüsünü "Bugün sadece musikiye büyük emekler vermiş bir sanatçıyı değil; önce dostum, sonra can arkadaşımı tüm dünyanın başına musallat olmuş virüs yüzünden kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Sofrası bol, gönlü gani, insan sever insan Zeki Abi'cim. Mekânın cennet, melekler yoldaşın, kabrin nurla dolsun. Notalar, güfteler, besteler sensiz kaldı." diyerek dile getirdi.

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Bülent Ersoy'u yıkan haber! Türk sanat müziği sanatçısı Zeki Çetin koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti!
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