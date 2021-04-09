Didem Soydan’dan Erol Köse’ye ikinci dava

Modelist ve sosyal medya fenomeni Didem Soydan, sosyal medyadan kendisine hakarette bulunan Erol Köse hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.
'SÜREKLİ BİR YERLERİNİ GÖSTERİYORSUN'
Erol Köse sosyal medya platformu Twitter'da @drerolkose isimli hesabı üzerinden Didem Soydan hakkında 'Po..u Didem Twitter'da devlet yönetimine gider yapmış!' paylaşımı yapmıştı. Yine aynı gün içerisinde Instagram hesabı üzerinden Didem Soydan'a ait görüntülerle birlikte 'Erotic saplantılı Dido, gider mi yapmış? Po..cu isyan etmiş bak hele.. Didem Soydan teşhircidir, fetişisttir, toplumsal dejenerasyon virüsüdür. Tedavi edilmelidir.' Şeklinde suç teşkil eden ifadeler kullanmıştı.
'SAYGINLIĞIMA LEKE DÜŞÜRDÜ'
Didem Soydan, hakkında yazılan söz konusu içeriklerde herkesin rahatlıkla ulaşabileceği bir ortamda onur, şeref ve saygınlığına leke düşürüldüğünü ifade etmişti. Soydan, Erol Köse'nin şahsı hakkında hakaret içerikli sözler paylaştığı iddiayla cezalandırılmasını talep etmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Soydan'ın şikayeti sonrası Erol Köse hakkında soruşturma başlatmıştı.
TAZMİNAT DAVASI EKLENDİ
Model Didem Soydan kendisi hakkında paylaşımlar yapan Erol Köse'yi savcılığına şikayet ettikten sonra İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu.
O SÖZLERİN BEDELİ
Sosyal medya üzerinden paylaşımlarının kişilik haklarına saldırı olduğunu dile getiren Soydan, 20 bin lira manevi tazminat talebinde bulundu. Bugün görülen duruşmada dosya kapsamında tanıkların dinlenmesine karar vererek ileri bir tarihe ertelendi.