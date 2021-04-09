Didem Soydan’dan Erol Köse’ye ikinci dava

'SAYGINLIĞIMA LEKE DÜŞÜRDÜ'

Didem Soydan, hakkında yazılan söz konusu içeriklerde herkesin rahatlıkla ulaşabileceği bir ortamda onur, şeref ve saygınlığına leke düşürüldüğünü ifade etmişti. Soydan, Erol Köse'nin şahsı hakkında hakaret içerikli sözler paylaştığı iddiayla cezalandırılmasını talep etmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Soydan'ın şikayeti sonrası Erol Köse hakkında soruşturma başlatmıştı.