Gelinlik defilesiyle podyumlara döndü

Evlendikten sonra mesleğine 2 yıl ara veren ve bu arada ikizlerini dünyaya getiren manken Elif Ece Uzun, Mardinli modacı İzzettin Baran'ın gelinlik defilesiyle podyuma döndü. İkizlerinin babası iş insanı Mehmet Tuş ile olaylı bir ayrılık dönemi geçirdikten sonra geçtiğimiz ay barışarak tekrar evlenen Uzun, "Sanki ilk defa podyuma çıkıyor gibi heyecanlıyım" dedi.Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen defile sonrası konuşan Uzun, şunları söyledi: "Hayatımın son iki yılı unutmak istediğim olaylarla dolu; önce 5 aylık bebeğimi düşürdüm, sonra babamı kaybettim. Eşim bütün mal varlığını çeteye kaptırdı, sonra ayrıldık. İkimiz de hatalarımızın farkına vardık ve tekrar evlendik. Şu an mutluyum." Yakında ticarete atılacağını belirten Uzun, bebek beşikleri, pişik kremi, bebek şampuanı ve çocuk bezi gibi bir dizi ürün çıkaracağını söyledi.