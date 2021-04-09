Hainlere merhamet edilmez!

'KuruluşOsman', 53'üncü bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde yüzde 12.68 izlenme oranı ve yüzde 27.35 izlenme payı, 20+ABC1 kategorisinde yüzde 12.01 izlenme oranı ve yüzde 25.33 izlenme payı alarak çarşambanın en çok izlenen yapımı oldu. Dizi, #HaineMerhametOlmaz etiketiyle sosyal medyanın zirvesindeydi. Bölümde, Umur Bey'in Dündar'a ait zihgiri teslim etmesi ile obadaki hainin amcası olduğunu anlayan Osman Bey, yakalanması için harekete geçti. Dündar, İnegöl Kalesi'nin yolunu tuttu. Papa'nın ajanlarından Dündar'ın Nikola'ya sığındığını öğrenen Osman Bey, Gündüz Bey'i kaleye gönderdi. Nöbetçileri atlatıp Bizans askeri kılığında kaleden kaçan Dündar karşısında Osman Bey ve Alplerini buldu! Osman Bey, Papa'nın ajanları Melik ve Süleyman'ı da ele geçirdi.'Kuruluş Osman' Tunus'un ardından şimdi de Libya ve Pakistan'da yayına girmeye hazırlanıyor. Libya'da Al Ahrar TV'de yayınlanacak dizi, Ramazan ayında ekrana gelmeye başlayacak. Pakistan'da ise ülkenin önde gelen kanallarından olan Geo Entertainment'ta seyirciyle buluşacak. Bugüne kadar dünyanın birçok ülkesine satılan 'Kuruluş Osman', 34 farklı ülkede yayınlanıyor.